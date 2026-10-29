Apuestas online y violencia digital: cómo trabajan en Lomas para fortalecer la prevención

En Lomas de Zamora se desarrolla una Campaña de Bienestar y Ciudadanía Digital impulsada por el Municipio para abordar problemáticas como la violencia digital , el grooming y las apuestas online . La propuesta incluye talleres de prevención para alumnos y familias.

El grooming es el acoso o engaño que realiza un adulto hacia un niño, niña o adolescente a través de medios digitales (redes sociales, juegos online, mensajería) con el objetivo de ganarse su confianza y lograr algún tipo de contacto o contenido de carácter sexual. Suele comenzar con un perfil falso o una amistad aparentemente inofensiva, y avanza de forma gradual hacia el aislamiento, el secreto y la manipulación.

Desde la Secretaría de Educación realizarán un taller de prevención del grooming para que las familias tengan un espacio donde conocer herramientas, resolver dudas y reflexionar sobre cómo acompañar a los chicos para que puedan navegar de manera más segura en el mundo digital . El encuentro junto a Grooming Argentina y TikTok tendrá lugar este viernes 30 de octubre, a las 17, en el Colegio del Club Atlético Banfield ubicado sobre la calle Granaderos 643. La actividad es abierta a toda la comunidad y para participar hay que llenar este formulario .

Las apuestas online generan cada vez más preocupación en nuestro país y uno de los principales focos está puesto en los jóvenes que, ante la ilusión de ganar dinero rápido, entran en dinámicas que pueden afectar su salud mental. El Municipio de Lomas tiene un Programa de Prevención de la Ciberludopatía dirigido a estudiantes de las escuelas.

En el Colegio Ejército de Los Andes, la Secundaria N°79 y en el Colegio San Bonifacio compartieron un espacio de diálogo con los alumnos para reflexionar sobre los riesgos de las apuestas digitales, el uso responsable de las tecnologías y la importancia de reconocer señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

Generan espacios de escucha, concientización y acompañamiento para jóvenes.

Aunque el juego de azar está prohibido para menores de 18 años, los datos muestran que 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años asegura haber apostado plata alguna vez. La publicidad y la promoción en redes sociales de las apuestas online, especialmente las vinculadas al fútbol, generan que muchos chicos lo vean como algo natural y corran el riesgo de entrar en una dinámica nociva para su salud y bienestar emocional.

Ansiedad, frustración, enojo, dificultades para dormir, aislamiento, conflictos familiares y un deterioro del rendimiento escolar son algunas de las consecuencias de la ciberludopatía junto con las pérdidas económicas que pueden llevar a los jóvenes a gastar cada vez más plata.

De lunes a viernes, de 8 a 16, los vecinos pueden comunicarse con la línea de orientación y primera escucha al 11-3539-6545 para recibir contención y asesoramiento profesional en materia de salud mental. Después de las 16 horas y fuera del horario de atención, pueden comunicarse al 107.