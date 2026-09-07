Apuestas online: Provincia retendrá parte de los premios para financiar salud y educación.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , Carlos Bianco, anunció que habilitaron el cobro del 2% sobre los premios de los juegos de resolución inmediata, conocidos como slots, sobre las 7 plataformas habilitadas de apuestas online en territorio bonaerense. En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la medida - vigente en la ley 15.079 - implicará una recaudación mensual de entre $35 mil a $40 mil millones por mes que se destinará al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).

El cobro del 2% será sobre el premio que gane la persona. “Será destinado al fortalecimiento de programas de salud, educación y desarrollo social”, contó Bianco y detalló que los montos y utilización del mismo quedará a criterio del gobernador, Axel Kicillof.

En ese sentido indicó que, con los nuevos ingresos, “nos va a permitir mantener varias acciones que tenemos desde la creación de la mesa interministerial para abordar el tema de la ludopatía como son encuestas de bienestar digital a más de 90 mil estudiantes, la campaña ‘viciar con las puestas no da’, establecimos un sistema de identificación biométrica para el acceso a las plataformas: hoy los menores no pueden acceder a ellos; se realizaron más de 800 denuncias de plataformas ilegales; se reportó a más de 100 influencers que reportaban sitios de apuestas, se amplió la atención a menores de 18 años en los centros de ludopatía, y demás actividades que venimos desarrollando”.

Apuestas online: una demanda en crecimiento exponencial

El defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, trabaja sobre la problemática de la ludopatía desde hace años. En uno de los últimos estudios realizados por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, detalló que, **durante la final del mundo entre Argentina y España el 19 de julio pasado, “se registró un incremento del 6.200% en las búsquedas digitales de plataformas y hubo un aumento del 350% en el interés por los juegos en línea”.

Además, las entonces pausas de hidratación sirvieron para que las marcas inyectaran publicidad, multiplicando así las “apuestas en vivo”. Durante los distintos partidos de la selección argentina, el denominado índice de error “tuvo un fuerte impacto en la generación de nuevos apostadores”: se detectó un volumen masivo de tráfico de usuarios inexpertos que reaccionaron por impulso, lo cual se reflejó en errores al escribir los nombres de las plataformas (betplay: +4.000%; betno: +2.800%; betqno: +110%).

El Mundial de 2026 no fue solo un magnífico evento deportivo; “también constituyó un experimento masivo de ingeniería de comportamiento impulsado por la expansión sin freno de las plataformas de apuestas en línea y su publicidad”, explicó Martello. “Lo que para el hincha fue un evento deportivo, para la industria de las apuestas on line fue un proceso sistémico diseñado para capturar la atención y el patrimonio de los ciudadanos más vulnerables”, agregó.