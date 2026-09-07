Luquitas Rodríguez y Sebastián Porrini llegan a la UNLZ para conversar sobre su libro Desplazamientos

La actividad es gratuita y con inscripción previa el viernes a las 15 en la UNLZ.

¿Qué sucede cuando dos personas se sientan a conversar y ponen en común sus maneras de mirar el mundo? Esa pregunta atraviesa "Desplazamientos", el libro de Lucas "Luquitas" Rodríguez y Sebastián Porrini , que será presentado este viernes 11 de septiembre en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ).

La actividad se realizará a las 15 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, ubicada en el cruce de Camino de Cintura (Ruta Provincial N° 4) y la Avenida Juan XXIII, Lomas, y forma parte de Córvidos, un ciclo cultural, académico y artístico autogestionado por estudiantes de la carrera de Letras de la facultad. Desde la organización también invitaron a quienes ya tengan un ejemplar a llevarlo al encuentro para que puedan firmarlo.

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La propuesta parte de una idea central: "Una conversación deja de ser simplemente una conversación y se convierte en una forma de pensar con un otro". En el libro, Rodríguez y Porrini recorren distintos temas vinculados con la existencia a partir de referencias, libros, experiencias y preguntas. El diálogo aparece así como una forma de conocimiento, “Desplazamientos” propone que, al conversar, las ideas no permanecen estáticas: se cuestionan, se enriquecen y se transforman.

La idea del diálogo como herramienta para construir pensamiento tiene una larga tradición. Hace más de 2.400 años, Platón convirtió las conversaciones entre sus personajes en una de las principales formas de abordar cuestiones como el amor, el conocimiento y la palabra.

El 11 de septiembre a las 15 en la Facultad de Sociales de la UNLZ.

También aparece una referencia a Ítalo Calvino y su novela Las ciudades invisibles, donde Marco Polo y Kublai Kan recorren distintos mundos a través de sus conversaciones. Cada ciudad funciona como una pregunta, una memoria y una posible manera de mirar la realidad.

En esa línea, el carrusel publicado en la cuenta oficial muestra que "Desplazamientos" plantea una idea que resume el espíritu del encuentro: "hablar con otro es desplazarse hacia otra perspectiva".

Fue lanzado a finales de mayo de 2026 por Sofía Casa Editorial.

Dos recorridos que se encuentran

Lucas Rodríguez es humorista, streamer y conductor. Desde 2022 trabaja junto a Mario Pergolini en Vorterix, donde conduce "Paren La Mano". En ese universo también nació uno de los nombres que con el tiempo quedó asociado a su figura: "Luis Luis".

El origen fue un chiste y desafío interno que surgió a mediados de 2023 durante una emisión de "Paren La Mano". Rodríguez había bromeado con que, si el canal alcanzaba el millón de espectadores simultáneos durante la transmisión de "Párense de Manos", se cambiaría legalmente el nombre en el DNI a "Luis Luis Rodríguez". La ocurrencia rápidamente tomó vida propia, sus compañeros y la audiencia comenzaron a llamarlo cotidianamente "Luis Luis".

La broma incluso trascendió el ámbito del streaming y llegó al terreno editorial: al registrar y catalogar "Desplazamientos", el nombre Luis Luis Rodríguez fue utilizado formalmente como seudónimo de autor en el sistema editorial y en bases de datos de librerías argentinas.

Por su parte, Sebastián Porrini es escritor, docente y divulgador cultural; es profesor en Letras, licenciado en Gestión Educativa y especialista en Ciencias del Lenguaje. Publicó varios libros y ganó popularidad en el mundo del streaming con propuestas como "Reporte minoritario", en Vorterix, y "Proyecto Porrini", junto a Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Córvidos (@ccorvidos) Luquitas Rodríguez & Sebastián Porrini presentan "Desplazamientos" en la Universidad Nacional de Lomas.

Pensar con otro

Además de hablar sobre "Desplazamientos", la presentación invita a abordar otros temas e ideas que puedan surgir durante la charla. En ese sentido, la actividad busca trasladar al espacio público la misma dinámica que sostiene al libro: conversar no solamente para transmitir una idea, sino para permitir que esa idea se transforme al encontrarse con otra mirada. Así, el título funciona como una síntesis de la propuesta: desplazarse no implica necesariamente abandonar una posición, sino animarse a mirar desde otro lugar. Y en ese movimiento, entre lo que dice una persona y lo que responde la otra, aparece un territorio nuevo para pensar.