Un auto chocó con un micro escolar y volcó en Lomas de Zamora: serios daños

Un auto y un micro escolar protagonizaron un terrible choque en Lomas de Zamora . El coche terminó volcado y hubo que desplegar un rápido operativo de asistencia en el lugar. Milagrosamente no hubo heridos de gravedad.

El siniestro vial ocurrió este miércoles en la calle Alberto Gómez Bis , casi en el cruce con Ramón Falcón , en el barrio Parque Barón . La colisión involucró a un Fiat Uno color negro y al mencionado micro.

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El auto se llevó la peor parte del choque. El fuerte impacto hizo que el vehículo volcara sobre la calle Alberto Gómez Bis, sufriendo importantes daños y roturas.

Minutos después del accidente, se organizó un operativo de asistencia en el lugar que involucró a una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y un patrullero de la Policía Bonaerense .

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el choque no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad. Dos personas que iban en el auto sufrieron heridas leves y fueron atendidas en el lugar.

Por su parte, los Bomberos de Lomas se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del vehículo para luego colocarlo en su posición normal, con colaboración del personal de Defensa Civil. No hubo derrame de combustible.

El auto terminó con las puertas bastante abolladas y con algunos vidrios rotos en la parte trasera, según se observa en imágenes a las que pudo acceder este medio.