Turdera, de festejo: todas las actividades gratuitas por su aniversario

Para conmemorar los 52 años de la declaración de Turdera como ciudad , este viernes habrá un festejo especial organizado por el Municipio de Lomas con diferentes actividades gratuitas.

Durante todo el día, los vecinos y familias disfrutarán de propuestas culturales y recreativas. Los interesados en recorrer lugares históricos y descubrir los secretos, la arquitectura y los personajes emblemáticos que tuvo el barrio podrán sumarse a una nueva edición de Paseo Turdera . A cargo de la investigadora Liliana Ramírez, las recorridas comenzarán en las calles Suipacha y Padre Bruno, tendrán una duración aproximada de 2 horas y se desarrollarán en dos horarios: a las 9.30 y a las 14.30. Para participar, hay que mandar un mensaje directo al Instagram del CGM Turdera.

A las 10.45 se inaugurará un mural conmemorativo de las hermanas Turdera sobre la calle Santa María, entre la Avenida Hipólito Yrigoyen y San Lorenzo. Las hermanas Inés y Eugenia Turdera heredaron los terrenos donados por su tío Luis Puig y, junto al constructor Riziero Preti, impulsaron la urbanización y creación de plazas, escuelas, calles, iglesias y edificios públicos.

Por la tarde continuarán las actividades en la emblemática Plaza San Martín , ubicada sobre Zapiola y Agüero. A las 16 habrá una clase abierta de cerámica a cargo de Casa Ígnea, donde crearon una serie de piezas inspiradas en los rincones, las historias y la identidad de Turdera.

A las 17 entregarán kits de semillas para armar huertas junto a Ambiente Lomas y a las 18 se realizará el Festival Ciudad de Turdera con la presentación de artistas locales en el anfiteatro de la plaza como Alberto Giocco y Sombras Chinas. Los vecinos que vayan por la tarde a la Plaza San Martín también encontrarán los puestos de la Feria de Artesanos de Turdera y la Expo Meraki.

Noche de cine en Turdera: proyectan un clásico nacional

Turdera tiene un Cine Club que se convirtió en un lugar de pertenencia para muchas personas que se juntan a ver películas en buena calidad y compartir una noche de charlas y debates.

La propuesta se lleva adelante en el Rotary Club, ubicado sobre la calle San Luis 369, donde hay un salón de estilo clásico con una ambientación ideal para sumergirse en el mundo del cine. Cada función tiene una previa con música, comidas y bebidas para luego dar inicio a la película que se proyecta en alta definición y con sonido envolvente.

Este viernes van a pasar Últimos días de la víctima, el clásico de Adolfo Aristarain que tiene como protagonista a Federico Luppi en la piel de un asesino profesional que se obsesiona con su próxima víctima. La película arranca a las 22 y una hora antes se abre el buffet con comidas y bebidas para disfrutar de una linda previa. La entrada tiene un precio popular de $3 mil que sirve para colaborar con el funcionamiento del Cine Club.