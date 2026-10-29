Las escuelas técnicas presentarán sus proyectos en la Universidad de Lomas

El viernes, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) será sede de la ExpoTécnica 2026: Evaluación de Capacidades Profesionales, una jornada que reunirá a estudiantes de las escuelas técnicas del distrito para compartir proyectos, experiencias y desarrollos vinculados con la innovación, la tecnología y la formación para el mundo del trabajo.

El encuentro se desarrollará de 9.30 a 14, en el edificio ubicado en Camino de Cintura y Juan XXIII , y contará con la participación de nueve instituciones de gestión estatal y tres de gestión privada con diferentes tecnicaturas.

Una delicia. Paseo del Alfajor en Lomas: en una jornada llena de sabor eligieron al "más rico"

Habrá exposición de proyectos, demostraciones de robótica y automatización, y una evaluación de las capacidades profesionales de estudiantes de séptimo año. "Buscamos fortalecer la vinculación entre las escuelas técnicas, el sector productivo, las instituciones de educación superior y la comunidad", destacaron desde la organización.

Además, definieron a la ExpoTécnica como "un encuentro de la Educación Técnico Profesional que busca mostrar el trabajo que realizan las escuelas técnicas de Lomas de Zamora, poniendo en valor los conocimientos, las habilidades y las capacidades profesionales que desarrollan los estudiantes a lo largo de su formación".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facultad de Ingenieria (@fiunlz) Una jornada de encuentro e intercambio entre estudiantes de escuelas técnicas.

Más de 30 proyectos y demostraciones de robótica

Sumado a la presentación de proyectos, la jornada incluirá la Evaluación Anual de Capacidades Profesionales de los alumnos de séptimo año, una instancia destinada a evaluar y reconocer su preparación para el ámbito laboral. El objetivo es generar un espacio donde los alumnos puedan presentar sus proyectos, compartir sus experiencias y demostrar cómo aplican los conocimientos adquiridos en las aulas, los talleres y los laboratorio.

Uno de los ejes centrales de la jornada será la exposición de los trabajos desarrollados por los estudiantes, se espera que se presenten 32 proyectos: 27 de escuelas estatales y cinco de instituciones privadas.

A su vez, se exhibirán proyectos destacados durante el ciclo lectivo, iniciativas vinculadas con Espacios Institucionales de Encuentro y actividades de la Red de Robótica y Soluciones de Automatización. En el área de robótica, los asistentes podrán observar demostraciones de vehículos construidos por los propios estudiantes, que participarán de tres categorías: dragster, fútbol y laberinto.

"La idea es mostrar no solamente los resultados finales, sino también los procesos de diseño, planificación, construcción y resolución de problemas que forman parte de la formación técnica", explicaron.

Especialidades de las escuelas técnicas de Lomas.

Cómo se evaluará a los estudiantes de Lomas

La jornada combinará stands expositores y demostraciones prácticas con una instancia formal de evaluación. El comité evaluador estará integrado por docentes de distintos niveles de la educación técnica, representantes de instituciones de formación profesional y superior, docentes de la facultad y referentes de instituciones y empresas vinculadas con las prácticas profesionalizantes.

La evaluación contemplará seis dimensiones: la comunicación técnica y la capacidad de defender el proyecto; la resolución de problemas y la calidad técnica; la gestión y planificación del trabajo; la integración de conocimientos; la sostenibilidad, el impacto ambiental y la seguridad; y la viabilidad y pertinencia de las propuestas.

"Lo importante es que no se evalúa solamente si un producto funciona. También se considera si el estudiante puede explicar por qué tomó determinadas decisiones, cómo resolvió las dificultades, qué conocimientos aplicó y si puede trabajar con criterios profesionales", indicaron.

Al finalizar, cada equipo recibirá una devolución técnico-científica y se entregarán diplomas oficiales de la ExpoTécnica 2026, en reconocimiento a su desempeño en esta instancia distrital.

El intercambio entre escuelas técnicas públicas y privadas

Otro de los objetivos de la ExpoTécnica será promover el intercambio entre diferentes instituciones y generar nuevas oportunidades de aprendizaje En ese sentido, destacaron que la educación técnica combina conocimientos teóricos, práctica, creatividad y resolución de problemas reales, por lo que el encuentro entre escuelas permite ampliar las experiencias de formación más allá de las aulas y los talleres.

"Es una oportunidad para construir vínculos entre las instituciones educativas y el sector socioproductivo local. Queremos que estos espacios contribuyan a que los estudiantes conozcan mejor las posibilidades de desarrollo profesional y las demandas del mundo del trabajo", enfatizaron.

La jornada combinará stands expositores y demostraciones prácticas.

Una jornada abierta a la comunidad

La exposición es abierta al público, que podrá recorrer los stands, conocer proyectos elaborados en los talleres y laboratorios de las instituciones y presenciar demostraciones de cada especialidad. "La intención es que quienes se acerquen puedan conocer de primera mano qué se enseña en las escuelas técnicas, cómo trabajan los estudiantes y qué capacidades desarrollan durante su formación", expresaron.

Como parte de las actividades, estudiantes de la especialidad Multimedios realizarán transmisiones por streaming para ampliar el alcance del encuentro y acercar la experiencia a quienes no puedan asistir presencialmente.