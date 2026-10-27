Qué dijo la empresa de colectivos tras la tragedia de la abuela en Lomas de Zamora

El colectivo involucrado en la tragedia en el centro de Lomas.

La empresa Yitos S.A. emitió un comunicado oficial después de que un colectivo de la línea 544 atropellara a dos mujeres frente a la Plaza Grigera de Lomas de Zamora . Tras la muerte de una de las víctimas, confirmaron que el chofer fue desvinculado.

La tragedia ocurrió el miércoles pasado. Mariana, de 23 años, y su abuela Mirta, de 73, fueron embestidas por un colectivo en la esquina de Sáenz y Manuel Castro . La mujer mayor se llevó la peor parte: quedó internada con fractura de cráneo, no reaccionó a estímulos y falleció en las últimas horas .

Accidente. Un colectivo atropelló a dos mujeres en el centro de Lomas

Tragedia. Murió la abuela que había sido atropellada por un colectivo en Lomas

Días después del grave episodio, la empresa que gestiona la línea 544 y otras cinco en Lomas de Zamora se pronunció al respecto. Desde Yitos S.A. lamentaron lo sucedido y aseguraron que intentaron acercarse a las víctimas desde un primer momento, pero no se les permitió llegar a ellas .

Además, confirmaron que el conductor del colectivo ya no trabaja más para la empresa y remarcaron que todavía no pudieron ver alguna grabación que permita esclarecer cómo ocurrió el accidente frente a la Plaza Grigera.

Un colectivo de la línea 544 atropelló a dos mujeres frente a la Plaza Grigera, en el centro de Lomas.

El comunicado de la empresa Yitos S.A.

Desde Yitos S.A. lamentamos profundamente el trágico siniestro vial en el que se vio involucrada una unidad de nuestra empresa y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de una mujer.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, a quienes acompañamos con profundo respeto en este doloroso momento.

Desde el primer momento, nuestra empresa actuó con responsabilidad y compromiso ante la gravedad de lo sucedido. Representantes de Yitos S.A. se hicieron presentes en el lugar del hecho, permaneciendo allí durante la espera de la asistencia médica de emergencia.

Asimismo, se realizaron las correspondientes actuaciones ante la dependencia policial y se efectuó la denuncia del siniestro ante la compañía aseguradora, cumpliendo con los procedimientos pertinentes.

En ese mismo sentido, representantes de nuestra empresa se acercaron al Hospital Gandulfo con la intención de interiorizarse sobre el estado de salud de la persona afectada. Si bien no fue posible acceder a ella, queremos destacar que desde el primer momento existió la voluntad de acompañar, colaborar y actuar con la responsabilidad que una situación de esta naturaleza exige.

El hecho se encuentra actualmente bajo investigación judicial, siendo la Justicia la autoridad competente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Hasta el momento, no contamos con registros audiovisuales que permitan establecer con certeza la mecánica del siniestro. Por tal motivo, consideramos fundamental actuar con prudencia, evitando especulaciones o conclusiones anticipadas.

Asimismo, informamos que el conductor involucrado en el hecho ya no forma parte del personal de Yitos S.A., sin que esta circunstancia implique adelantar conclusiones respecto de las responsabilidades que se encuentran bajo investigación.

Nuestra empresa continúa a plena disposición de las autoridades judiciales y de los organismos competentes, con la voluntad de aportar toda la información y colaboración necesaria para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Reiteramos nuestro profundo pesar por esta irreparable pérdida y nuestro respeto hacia la familia y los seres queridos de la víctima.

YITOS S.A.