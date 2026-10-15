Imágenes creadas con IA: el comunicado del Colegio Modelo Lomas

El Colegio Modelo Lomas difundió este jueves un comunicado institucional en el que se pronunció sobre la creación, edición y difusión sin consentimiento de imágenes sexualizadas con IA de alumnas por parte de estudiantes del nivel secundario, un hecho que calificó como una situación “profundamente dolorosa y grave”.

En el documento, con fecha del 15 de octubre, más de una semana después de la protesta frente a la escuela de padres y alumnos para pedir explicaciones, la institución expresó su solidaridad con las estudiantes afectadas y sus familias, aunque explicaron que los hechos ocurrieron fuera del ámbito escolar. Sin embargo, trabajan en la contención y reparación.

No descartan su participación. Investigan si un adulto pagó la IA con la que alteraron imágenes de alumnas del Colegio Modelo Lomas

Destacan que "desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central". Pero nada dicen sobre lo que más criticaron los padres y alumnos: que la situación no había sido comunicada a las familias de las chicas afectadas de "forma inmediata". De hecho, en la sentada, una de la alumnas acusó a los directivo de querer callarlas para que el caso "no llegue a los padres".

Nos comunicamos con motivo de los hechos de público conocimiento relacionados con la “vulneración de derechos mediada por tecnología” atribuida a estudiantes del nivel secundario de nuestra institución, quienes crearon, editaron con herramientas tecnológicas y difundieron sin consentimiento imágenes de otras alumnas.

Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia las estudiantes afectadas y sus familias, a quienes el equipo directivo, el plantel docente y el equipo de orientación acompañan, escuchan y contienen de manera prioritaria.

Se trata de una situación profundamente dolorosa y grave que, si bien ocurrió en un ámbito extraescolar, impacta de forma directa en la dinámica educativa, familiar y social de las y los estudiantes, lo que requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación.

Dado que el hecho involucra directamente a adolescentes de nuestra comunidad -tanto damnificadas como responsables-, el abordaje y la comunicación exigen la máxima prudencia y cuidado. Por ello, es nuestra prioridad absoluta el resguardo de la intimidad de las y los adolescentes y de sus familias, sosteniendo el compromiso con los derechos de cada estudiante y actuando desde la empatía.

Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central. En este sentido, valoramos el acompañamiento y asesoramiento recibido para llevar adelante las actuaciones administrativas pertinentes.

Nuestra institución continuará colaborando activamente con las autoridades competentes y adoptando las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente. Es fundamental trabajar de manera conjunta para generar entornos saludables y seguros para generar entornos saludables y seguros para niños, niñas y jóvenes.

La protección en el entorno digital no es una responsabilidad que pueda recaer en una sola persona, familia o institución: es una tarea compartida, urgente y continua. Promover herramientas educativas para habitar los espacios digitales de manera segura, crítica y con conciencia de cuidado mutuo sigue siendo nuestro objetivo de trabajo pedagógico, el cual confiamos en que también se refuerza en cada uno de sus hogares.

Los equipos directivos y escolares quedan a entera disposición de la comunidad educativa para atender inquietudes y consultas.

En nuestra institución trabajamos de manera constante y preventiva en la buena convivencia, los ejes de la Educación Sexual Integral (ESI), la ciudadanía digital y el respeto por los derechos humanos.

Cuando un estudiante solicita un espacio de diálogo dentro del colegio, se le habilita de inmediato para brindarle la tranquilidad de que cuenta con la institución y su personal. Reafirmamos nuestro firme compromiso de intervenir decididamente ante cualquier hecho que altere el bienestar de nuestros estudiantes o perturbe la convivencia escolar.