Lomas de Zamora: allanaron a los estudiantes acusados de crear fotos de compañeras desnudas con IA

Allanaron las casas de los estudiantes de Lomas de Zamora imputados por utilizar inteligencia artificial para crear imágenes de sus compañeras desnudas.

Según informaron fuentes del caso a La Unión , los operativos se realizaron en las últimas horas en los domicilios de tres menores , señalados como partícipes de la producción y distribución del contenido pornográfico falso de alumnas del Colegio Modelo Lomas .

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Los allanamientos, ordenados por el Juzgado de Garantías del Joven Nº3 de Lomas de Zamora, se realizaron en el barrio Villa Galicia de Temperley , en el centro de Lomas y en la localidad de Remedios de Escalada , partido de Lanús .

La Policía incautó celulares, computadoras portátiles y una PlayStation , entre otros dispositivos electrónicos que serán peritados.

Por otro lado, la investigación apunta también a un adulto y se busca determinar qué rol cumplió en este caso. Se sospecha que habría pagado la herramienta de inteligencia artificial que usaron los jóvenes del Modelo Lomas para alterar las imágenes de sus compañeras.

El caso tiene cerca de 40 alumnas damnificadas y la denuncia es impulsada por los padres de las víctimas. No se descarta que haya más involucrados y nuevos procedimientos en las próximas horas.

Escándalo en el Modelo Lomas

Padres y alumnos protestaron en frente de la institución.

Alumnos de tercer año del Colegio Modelo Lomas fueron denunciados por tomar fotografías de sus compañeras, utilizar inteligencia artificial para generar imágenes falsas de desnudez y luego compartirlas en grupos de WhatsApp y publicarlas en sitios de contenido para adultos.

"Nosotros nos enteramos el jueves pasado, pero supuestamente el colegio ya lo sabía hace un mes, y en vez de comunicarnos a los padres, decidió encubrirlos", expresó Micaela, la madre de una de las víctimas, en declaraciones televisivas. Incluso, contó que algunas de las fotos habían sido sacadas en el colegio, con uniforme.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades del Colegio Modelo Lomas tomaron una medida respecto de los alumnos señalados. Según pudo averiguar este medio, los adolescentes involucrados continuarán las clases de manera virtual hasta finalizar el ciclo lectivo. Además, a partir de 2027, la institución no les renovará la matrícula.