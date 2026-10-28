Tren Roca: por un accidente hay demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques.

Los servicios del Tren Roca que conectan con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circulan con demoras tras una colisión con una persona ocurrida este miércoles en la estación Gerli. El incidente se registró a las 16.59 y motivó el envío de equipos de asistencia al lugar.
Según la información difundida sobre el servicio, la formación identificada como tren 3615, cabecera 137, colisionó con una persona en la estación. El reporte operativo indicó que un hombre se habría arrojado al paso del tren.
Tras el hecho, se enviaron equipos de asistencia a la estación Gerli. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el estado de salud de la persona involucrada.