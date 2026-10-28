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Tren Roca: por un accidente hay demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques

El Tren Roca registra demoras en los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley tras una colisión con una persona en la estación Gerli.

Tren Roca: por un accidente hay demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques.

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Según la información difundida sobre el servicio, la formación identificada como tren 3615, cabecera 137, colisionó con una persona en la estación. El reporte operativo indicó que un hombre se habría arrojado al paso del tren.

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Tras el hecho, se enviaron equipos de asistencia a la estación Gerli. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el estado de salud de la persona involucrada.

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