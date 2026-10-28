Adrián Pallares confirmó que Rodrigo Lussich fue quien decidió romper la dupla

La polémica por la separación de la dupla de conductores del programa Intrusos sigue dando que hablar sobre todo porque había una de las partes que no se había explayado respecto al tema. Pero hoy en el programa de Moria Casán rompió el silencio Adrián Pallares , quien confirmó que la decisión la tomó Rodrigo Lussich .

El periodista finalmente se sinceró y contó que la decisión de seguir caminos separados había sido planteada por su compañero y se refirió a cómo está el vínculo actual entre ellos porque hace apenas unos días había sido Lussich quien en una entrevista dio declaraciones polémicas respecto a la ruptura profesional de la pareja de conductores.

En La mañana con Moria, la One compartió un audio que le envió Pallares donde confirma que fue su compañero quien planteó la posibilidad de continuar sus carreras por separado.

La declaración de Pallares fue sincera y se unió a los dichos de Lussich: "Básicamente, el asunto es lo que dijo Rodrigo. A fin de año dejamos de laburar juntos. Él prefiere seguir un camino individual".

Pero, la aclaración fue más allá y también se refirió al vínculo actual que según confirmó la relación personal entre ambos sigue intacta, más allá de la decisión laboral. Además, el periodista remarcó que la posibilidad de terminar con la dupla no surgió de un día para el otro: "La primera vez que Rodrigo dijo ‘vamos a terminar la dupla’ fue en el verano de 2023", confirmó.

También, Pallares quiso desmentir las versiones de una supuesta pelea y dejó en claro que no se siente perjudicado ni abandonado por su compañero. "Acá no hay ni villanos, ni abandonados, ni pobrecitos, ni nada de todo eso. Es un tema contractual de laburo, que lo tenemos muy hablado", admitió convencido.

Sobre la relación, recalcó: "Lo nuestro personalmente, amistosamente, está inalterable". Pero, sin escaparse del tema destacó el éxito de los años que compartieron al frente de Intrusos y en otros proyectos. "No voy a tener otro compañero como Rodrigo, seguramente. No volveré a laburar en dupla, porque me parece que lo que hicimos nosotros no se repite", afirmó.

La decisión ahora sólo depende del canal que tendrá que elegir cual de los dos conductores se queda al frente de Intrusos y a quién le brindan un nuevo proyecto en la misma pantalla de América TV.

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