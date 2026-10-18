El desconocido romance de Eleonora Wexler y Rodrigo Lussich

Eleonora Wexler contó que tuvo un breve romance con Rodrigo Lussich , uno de los conductores de Intrusos, revelando una etapa poco conocida de su vida personal y amorosa. La actriz habló con sobre esa historia de amor con el periodista.

Durante una entrevista en Bondi Live con Ángel de Brito, Eleonora Wexler sorprendió al dar detalles de una relación que muy pocos conocían. “Lo escuché y me gustó. Me pareció muy amoroso”, aseguró la actriz en esa oportunidad.

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“Fue muy cariñoso, muy lindo. No fue una relación, fue algo breve, pero muy amoroso”, agregó Eleonora Wexler, dejando en claro que tiene buenos recuerdos del periodista de espectáculos.

Eleonora Wexler reveló que no tiene precisión cuándo ocurrió, pero estimó que fue “hace varios años”. También mencionó que el vínculo se dio en un contexto en el que ambos lo vivieron con naturalidad.

“No fue una relación, fue algo breve, pero muy amoroso”, repitió. A su vez, aclaró que calcula que tuvieron su historia de año entre los años 2017 y 2019.

“Igual él siempre dice que sos la mujer argentina más linda del país”, le dijo Ángel de Brito y, ante ese comentario, la actriz sonrió y reconoció que siempre le pareció una persona cálida y respetuosa. “Me cayó bien desde el principio”, sentenció la actriz.