Don Orione está lista para recibir al papa León XIV con un mural gigante en sus históricos tanques

Las obras incluyen imágenes del papa León XIV, de Francisco y de San Luis Orione.

Almirante Brown realizó tres murales en los históricos tanques de agua de Don Orione para recibir al papa León XIV, quien visitará el Cottolengo el próximo lunes 9 de noviembre. Las obras incluyen imágenes del actual pontífice, de Francisco y de San Luis Orione.

Los trabajos están ubicados sobre la avenida Eva Perón y fueron realizados por los artistas TiN, Eber Martínez y Gabo Luna. Las intervenciones también incluyen imágenes del papa Francisco y de San Luis Orione.

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La iniciativa estuvo a cargo de integrantes del Instituto Municipal de las Culturas y del equipo de Embellecimiento del Municipio, con el acompañamiento del muralista Alfredo Segatori.

Además, el Parque Don Orione contará con pantallas para que los vecinos de Almirante Brown y los fieles puedan seguir las actividades previstas durante la visita papal del lunes 9 de noviembre, cuando León XIV llegue al Cottolengo de Don Orione. Pero antes, frente al Parque Don Orione, el domingo 8 la comunidad se reunirá para vivir la vigilia y esperar al Papa.

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Un símbolo histórico de Don Orione

Los conocidos como los "Tres Tanques" fueron construidos en 1980 como reservorios de agua y formaron parte de las primeras obras de infraestructura del complejo habitacional de Don Orione.

Aunque dejaron de funcionar hace algunos años y actualmente están vacíos, las estructuras conservaron su valor como referencia urbana y parte de la identidad de la comunidad.

Con los nuevos murales, el Municipio incorporó imágenes vinculadas a la tradición católica en uno de los espacios más reconocidos del barrio, en la antesala de un acontecimiento que convocará a vecinos y fieles de distintos puntos de la región.