Don Orione está lista para recibir al papa León XIV con un mural gigante en sus históricos tanques

Almirante Brown realizó tres murales en los históricos tanques de agua de Don Orione para recibir al papa León XIV, quien visitará el Cottolengo el próximo lunes 9 de noviembre. Las obras incluyen imágenes del actual pontífice, de Francisco y de San Luis Orione.
Los trabajos están ubicados sobre la avenida Eva Perón y fueron realizados por los artistas TiN, Eber Martínez y Gabo Luna. Las intervenciones también incluyen imágenes del papa Francisco y de San Luis Orione.
La iniciativa estuvo a cargo de integrantes del Instituto Municipal de las Culturas y del equipo de Embellecimiento del Municipio, con el acompañamiento del muralista Alfredo Segatori.
Además, el Parque Don Orione contará con pantallas para que los vecinos de Almirante Brown y los fieles puedan seguir las actividades previstas durante la visita papal del lunes 9 de noviembre, cuando León XIV llegue al Cottolengo de Don Orione. Pero antes, frente al Parque Don Orione, el domingo 8 la comunidad se reunirá para vivir la vigilia y esperar al Papa.
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Un símbolo histórico de Don Orione
Los conocidos como los "Tres Tanques" fueron construidos en 1980 como reservorios de agua y formaron parte de las primeras obras de infraestructura del complejo habitacional de Don Orione.
Aunque dejaron de funcionar hace algunos años y actualmente están vacíos, las estructuras conservaron su valor como referencia urbana y parte de la identidad de la comunidad.
Con los nuevos murales, el Municipio incorporó imágenes vinculadas a la tradición católica en uno de los espacios más reconocidos del barrio, en la antesala de un acontecimiento que convocará a vecinos y fieles de distintos puntos de la región.