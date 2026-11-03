Ofrecen una recompensa por un vecino de Llavallol acusado de ser uno de los sicarios de un crimen narco

Uno de los prófugos vivía en Llavallol.

El Ministerio de Seguridad bonaerense anunció una recompensa de entre $1.500.000 y $3.000.000 para quienes aporten información que permita encontrar a tres prófugos por el crimen de Braian Bellido , un joven de 29 años ejecutado de un disparo por sicarios en la cabeza en su casa de Burzaco .

Uno de los sujetos buscados por la Justicia es Joel David Rodríguez , alias “Topo”, un vecino de Llavallol que sería uno de los autores materiales del asesinato narco ocurrido en noviembre del 2025. Su último domicilio registrado fue en Sastre al 700.

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La investigación busca también a Dylan Benjamín Fernández , alias “Pompón”, de nacionalidad argentina, cuyo último domicilio conocido se encuentra en la calle Petiribí al 2000, en Burzaco. Ambos están imputados por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por precio o promesa remuneratoria".

Además, el tercer prófugo es Kevin Henderson Valderrama Acosta , conocido como “Peruano Marvin”, quien tenía domicilio en Villa Celina, partido de La Matanza. De acuerdo con la información difundida, también está imputado por el mismo delito y es señalado como el presunto autor intelectual del ataque.

El presunto jefe narco conocico con el alias de "Peruano Marvin".

Fuentes judiciales consultadas por La Unión indicaron que la causa no cuenta con detenidos, pero que hay dos personas imputadas por las que se pidió la elevación a juicio.

Crimen de sicarios

La causa a cargo de la UFI 10 Descentralizada de Almirante Brown investiga el asesinato de Braian Bellido y la hipótesis de que los autores materiales habrían actuado por encargo, a cambio de dinero.

Quienes tengan datos que puedan contribuir a localizar a Joel David Rodríguez pueden comunicarse con el Ministerio de Seguridad bonaerense al 0221 429-3015 o escribir a [email protected].

El otro supuesto sicario involucrado en el crimen narco.

También pueden contactar a la fiscalía interviniente a los teléfonos 011 2843-7042 y 011 2845-0969, o al correo [email protected].

El organismo provincial informó que la recompensa será distribuida únicamente entre quienes aporten información ante las autoridades correspondientes y manifiesten que lo hacen motivados por el ofrecimiento oficial.