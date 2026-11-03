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3 de noviembre de 2026
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Cristian Luna & The Tock And Blues adelanta su nuevo disco en Lomas de Zamora

Cristian Luna & The Tock And Blues sale a escena en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora para mostrar en vivo su nuevo material.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
La banda de Cristian Luna.&nbsp;
La banda de Cristian Luna. 

Cristian Luna & The Tock And Blues, la legendaria banda que lidera el armonicista y cantante de Banfield, adelanta las canciones de su cuarto disco y repasa los clásicos de siempre el sábado en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora.

“Vamos a estar tocando los temas del cuarto disco, que en breve va a estar publicado en todos las plataformas. Es el tercer disco de estudio y el cuarto sumando el que grabamos en vivo”, le cuenta Cristian Luna a La Unión.

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Además, la banda va a desempolvar las canciones de sus trabajos anteriores y cerrarán la noche con algunos clásicos del blues. El recital va ser grabado y filmado, en lo que será una noche muy especial.

“Este disco tiene la particularidad de que son todos temas de propios, canciones de mi autoría, y no hay covers como en los trabajos anteriores”, apunta el músico.

Cristian Luna & The Tock And Blues, que lleva once años en la ruta, se completa con Flor Alonzo en voz, Dante Ramoni en guitarra, Rodolfo León en bajo y Rodrigo “El Pulpo” Chaparro en batería.

Cristian Luna & The Tock And Blues, en Flores.

Cristian Luna & The Tock And Blues, en Flores.

De Lomas de Zamora, a Flores y Pergamino

Cristian Luna & The Tock And Blues luego de su presentación en Lomas de Zamora seguirá viaje al barrio porteño de Flores y a Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, para seguir mostrando su nuevo material.

“El 22 de noviembre vamos a tocar en el cuarto festival que organiza el Blues Federal Argentino. Se suman bandas de todo el país y músicos invitados”, adelanta Cristian Luna.

Luego, el 28 de noviembre, el grupo hará una escala en Ritmo Club de Pergamino para compartir una velada blusera con Jotaeme y los locales Crazy Magnet Blues.

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