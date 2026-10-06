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6 de octubre de 2026
Unas fichas.

Así fue el debut de la cantante Michelle Luna en el San Pedro Country Music Festival

La cantante banfileña Michelle Luna fue una de las figuras del San Pedro Country Music Festival, en su debut al frente de su nuevo proyecto en la música.

Michelle Luna, en vivo.&nbsp;

Michelle Luna, en vivo. 

La cantante banfileña Michelle Luna fue una de las protagonistas del San Pedro Country Music Festival, junto a Los Agrotóxicos, la banda que la acompaña en esta nueva aventura. La clásica cita celebró su nueva edición con la presencia de exponentes locales e internacionales.

“El festival estuvo buenísimo, tanto el viernes como el sábado. El domingo se suspendió por lluvia y varios artistas terminaron tocando un bar de San Pedro”, le cuenta Michelle Luna a La Unión.

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En el show en San Pedro su sumó Cristian Luna, el hermano de Michelle en armónica, como invitado estelar en la presentación.

La cantante, en vivo.

La cantante, en vivo.

Una cantante que no para

Michelle Luna fue cantante de Cristian Luna & The Tock And Blues, la legendaria banda de su hermano, y de tantas otras formaciones. Con la presentación en San Pedro comenzó su propio camino en el mundo de la música country.

La artista está radicada en Montevideo y su intención en mostrar su música tanto en los escenarios de Uruguay como en los de Argentina.

La cantante y su banda.

La cantante y su banda.

Además, sus primeras canciones ya están sonando en las plataformas digitales y en las redes sociales. Su primer tema publicado fue “Little White Church”, un cover de Little Big Town.

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