Emilia Mernes estuvo como invitada en “La Revuelta”, el programa de la televisión española conducido por David Broncano . En medio de la presentación de su nuevo tema, “Bodypainting”, la cantante sorprendió al presentador con unas tortitas negras, un producto bien argentino.

Ella contó que viene de una familia vinculada al rubro de la panadería y que, por ese motivo, sus regalos suelen tener un sello bien argentino. “Vengo de familia de panaderos, de hecho, mis regalos son facturas de Argentina”, explicó Emilia Mernes al entregarle la caja.

De todos modos, de inmediato aclaró que no había podido llevarlas directamente desde la Argentina. “No las pude traer de Argentina, porque si no iban a llegar un poco húmedas”, comentó la entrerriana entre risas.

Cuando le mostró el contenido de su la caja, Emilia Mernes identificó las especialidades argentinas que había llevado de regalo: “Estas son tortitas negras...”.

La explicación despertó la curiosidad de Broncano, quien quiso saber por qué en Argentina se utiliza la palabra facturas para referirse a este tipo de productos de panadería.

Emilia Mernes en la televisión española.

“La verdad es que no lo sé, no sé bien el motivo, tendría que preguntarle a mi padre”, respondió la cantante con sinceridad sobre el nombre de la clásica factura.

La conversación continuó mientras el conductor probaba las distintas opciones de la caja. Entusiasmado con el regalo, Broncano no tardó en pedirle otra y hasta bromeó con la posibilidad de quedarse con todo el contenido. Entre los comentarios, también destacó el sabor del dulce de leche que acompañaba algunas de las preparaciones.