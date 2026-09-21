Lowrdez y Lissa Vera de Bandana fulminaron a Emilia Mernes

Las integrantes de Bandana fueron invitadas al streaming de Popstars, donde hablaron de su paso por el reality en otros tiempo, y los shows que tienen por delante. En medio de la charla, Lowrdez Fernández reveló que Emilia Mernes las dejó plantadas.

“Le mandamos un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras", lanzó Lowurdez Fernandez y dejó a todos estupefactos. "La verdadera embrollera", se sumó Lissa Vera. Mientras Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi no podían creer que sus compañeras de grupo lo hayan contado al aire.

La causa. Piden juzgar al exnovio de Lowrdez de Bandana por violencia de género

En medio de la entrevista, cuando Valen Rizzuti le preguntó qué había sucedido, Lowrdez confesó que no sabía el porqué. "De repente nos dijeron que Emilia ya lo grabó sola”, reveló la cantante.

LOURDES de BANDANA: “Le mandamos un saludo a EMILIA que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras. De repente nos dijeron que Emilia ya lo grabo sola” LAM pic.twitter.com/iLD6SNXyeY

"¿Con el permiso de quién? Yo no la bendije", insistió Lissa Vera, que se iba indignando a medida que Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi no sabían que hacer en el estudio.

Emilia Mernes.

“Le mandamos un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras", contó Lowrdez echando más leña al fuego. “Nos hizo un homenaje en pleno Vélez, no tenemos nada para reclamarle”, dijo Virginia Da Cunha y defendió a Emilia Mernes quien en 2025 cantó "Maldita Noche" en sus shows.

Valeria Gastaldi también apoyó a la cantante entrerriana, pero Lowrdez seguía enojada. “Un homenaje que me hagan cuando estoy muerta”, sentenció para avivar la polémica.