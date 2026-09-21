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21 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Sabrina Rojas y José Chatruc, muy cerca: "Siguen calientes"

Revelaron que Sabrina Rojas y José Chatruc están cada vez más cerca de volver a estar juntos y hasta se pusieron una fecha límite para volver.

José Chatruc y Sabrina Rojas.&nbsp;

José Chatruc y Sabrina Rojas. 

En Infama, Cora Debarbieri mostró el coqueteo al aire de José Chatruc con una cronista, y luego las insinuaciones de Sabrina Rojas en Pasó en América sobre los mensajes que intercambia con un exfutbolista, pero afirmó que ambos tienen una “fecha límite” para volver.

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“Yo voy a seguir con esta teoría. Lo que cuentan o lo que dicen es que esto o real o es un histeriqueo porque siguen calientes. Disculpenme el término, pero son muy sexuales”, apuntó Cora Debarbieri sobre las intimidades de ambos.

Sabrina Rojas y José Chatruc, a punto de volver

Luego de esta confirmación, en el programa de América TV Karina Iavícoli brindaba al aire un dato clave sobre la reconciliación de la pareja. “No lo entiendo, Chatruc, porque me contaron que la semana pasada en un boliche. Estaba besándola desde el cuello hasta la mano a Priscila Crivocapich”, afirmó la panelista sobre las andanzas del exfutbolista.

“Al parecer, es una información que llegó aquí a la producción de Infama. Pusieron una fecha límite Sabrina y Chatruc”, insistió Cora Debarbieri sobre el tema.

“Es una fecha límite de decir, ‘Bueno, si de acá al 25 de septiembre no encontramos ninguno de los dos nada mejor… Una pareja, ponele… nos damos una oportunidad”, afirmó la panelista. “Es una prueba de fuego. Juguemos. Si no nos gusta nada, volvemos”, completó Gonzalo Sorbo.

“Y si no encuentran nada más interesante, volverían a probar como una segunda oportunidad. Ellos encuentran mucho, Chatruc y Sabrina, en algunos boliches donde suelen ir los dos. Charlan mucho. Se los ve con buena onda porque quedaron con buena relación. Pero al parecer pusieron una fecha límite para ver si se daban una nueva oportunidad”, cerró Cora Debarbieri sobre el tema.

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