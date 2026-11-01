Lanús se fue masticando bronca ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza

Lanús se adelantó en el primer tiempo pero no pudo sostener el triunfo
Lanús y Gimnasia de Mendoza empataron 1 a 1 en La Fortaleza por la fecha número 15 del Torneo Clausura. El encuentro estuvo marcado por un cierre de primer tiempo favorable al local y un infortunio en el complemento que sentenció la igualdad definitiva.
El partido comenzó equilibrado en La Fortaleza. La visita avisó temprano con un disparo de Ignacio Sabatini que exigió la intervención de Nahuel Losada, mientras que Lanús buscaba verticalidad a través de los desbordes de Eduardo Salvio. El trámite sufrió una interrupción obligada a los 14 minutos debido a la lesión de José Canale, quien debió ser reemplazado por Gonzalo Pérez.
Cuando la primera mitad parecía expirar sin emociones, llegó la apertura del marcador. En el tercer minuto de adición (45'+3'), tras un centro desde el sector derecho, el juvenil Gonzalo Lobos capturó un rebote en el área chica y, sin marca, fusiló con un potente derechazo al arquero César Rigamonti para desatar el festejo local.
Un infortunio para Lanús cambió el destino del partido
En la etapa complementaria, los dirigidos por Darío Franco movieron el banco e inclinaron la cancha en busca de la igualdad. Mauricio Pellegrino respondió haciendo ingresar al mediocampista colombiano Raúl Loaiza, quien volvía a las canchas de manera oficial tras una prolongada ausencia por lesión.
La fatalidad tocó la puerta del conjunto granate a los 71 minutos. Tras una jugada de peligro hilvanada por el ataque mendocino, Raúl Loaiza convirtió en contra de su propia valla al intentar despejar un centro, decretando el 1-1 definitivo que el VAR se encargó de ratificar minutos después. Sobre el cierre, Lanús tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo con un tiro libre directo ejecutado por Sasha Marcich que se estrelló de lleno en el travesaño.
Un punto con sabor a poco
A pesar de la igualdad, Lanús se quedó con la sensación de que el triunfo se le escapó de las manos. Las bajas sensibles por lesiones jugaron su papel fundamental en el desarrollo del partido y ahora deberá cumplir en la última fecha para saber en que puesto se clasifica a los playoffs. Por ahora, el Granate suma 25 puntos, se ubica en el quinto puesto y en la última fecha deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Final del partido
Lanús y Gimnasia de Mendoza igualaron 1 a 1 por la fecha número 15 del Torneo Clausura.
Nahuel Losada salvó a Lanús
El arquero del Granate le negó el gol del triunfo a Matías Vargas.
LOSADA LE NEGÓ EL GOL DEL TRIUNFO AL MONITO VARGASEl mediocampista de Gimnasia (M) remató de tiro libre y el arquero de Lanús respondió.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/v0GgptuYct— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
¿Fue penal?
Todo Lanús pidió infracción sobre Alan Wlk pero el árbitro omitió la acción.
TODO LANÚS PIDIÓ PENAL SOBRE WLKLos jugadores del Granate reclamaron falta dentro del área por esta falta del jugador de Gimnasia de Mendoza.#LPFxTNTSports https://t.co/KTlktBXQa2— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
¡GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA!
Luego de una serie de rebotes en el área, despejó Nahuel Losada y quiso rechazar Raúl Loaiza pero terminó venciendo su propio arco. Ahora Lanús y Gimnasia de Mendoza empatan 1 a 1.
LOAIZA QUISO DESPEJAR Y SE LO METIÓ EN CONTRALuego de dos chances de Gimnasia de Mendoza, el mediocampista de Lanús se terminó metiendo el gol en contra para el 1-1 del visitante.#LPFxTNTSports https://t.co/bZPe994wi5— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
Abandona la cancha el autor del gol
Gonzalo Lobos deja la cancha e ingresa Ramiro Carrera.
Responde Gimnasia de Mendoza
Buen disparo de Facundo Lencioni que contuvo Nahuel Losada sin problemas.
Lanús cerca del segundo
Una gran chance de Lucas Besozzi fue desperdiciada por Lanús. Llegaron justo al cierre antes de la caída del arco de Gimnasia de Mendoza.
Cambios en Lanús
Ingresan Raúl Loaiza (vuelve a jugar después de 2 años) y Lucas Besozzi por Agustín Cardozo y Matías Sepúlveda.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Lanús y Gimnasia de Mendoza.
Final del primer tiempo
Lanús le gana 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.
Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.
¡GOL DE LANÚS!
Cuando terminaba el primer tiempo, apareció Gonzalo Lobos para poner el 1 a 0.
SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO, LANÚS PUSO EL 1-0Lobos aprovechó el cabezazo de su compañero y definió muy bien para abrir el marcador ante Gimnasia de Mendoza.#LPFxTNTSports https://t.co/RCVC20YhhI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
Otra vez avisó Gimnasia de Mendoza
Facundo Lencioni probó de media distancia y la pelota pasó muy cerca del segundo palo defendido por Nahuel Losada. La visita más cerca de abrir el marcador.
Cerca Gimnasia de Mendoza del primero
Ignacio Sabatini probó de afuera del área y su remate se fue a centímetros del primer palo de Nahuel Losada, quien desvió el disparo.
SABATINI REMATÓ Y LOSADA RESPONDIÓEl delantero de Gimnasia de Mendoza sacó un gran derechazo y el arquero de Lanús la mandó al córner.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/qAd5shzwhh— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
Cambio obligado en Lanús
Gonzalo Pérez ingresó por José María Canale, quien abandonó la cancha lesionado.
Lanús con novedades en el once inicial no puede doblegar a Gimnasia de Mendoza
Con Gonzalo Lobos de arranque por Lucas Besozzi, el Granate intenta ser vertical pero no puede. Las otras dos modificaciones obligadas son: Ronaldo Dejesús por Cali Izquierdoz (suspendido) y Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (lesionado).
Duelo disputado en La Fortaleza
Lanús y Gimnasia de Mendoza no se sacan diferencias en un comienzo parejo en el estadio Ciudad de Lanús.
Comenzó el partido
Lanús ya juega ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.
Ya se viene Lanús ante Gimnasia de Mendoza
Formaciones confirmadas:
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo DeJesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Lautaro Carrera, Diego Mondino, Luciano Paredes; Nahuel Barboza, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Ciudad de Lanús.
TV: TNT Sports.