domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
No pudo.

Lanús se fue masticando bronca ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza por 1 a 1 por la fecha número 15 del Torneo Clausura. El Granate lo ganaba, pero se quedó en el segundo tiempo.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Gimnasia de Mendoza logró un empate clave ante Lanús en La Fortaleza.

Gimnasia de Mendoza logró un empate clave ante Lanús en La Fortaleza.

Gimnasia de Mendoza logró un empate clave ante Lanús en La Fortaleza.

Gimnasia de Mendoza logró un empate clave ante Lanús en La Fortaleza.

Lanús se puso en ventaja en el primer tiempo pero no pudo aguantar.

Lanús se puso en ventaja en el primer tiempo pero no pudo aguantar.

Lanús se puso en ventaja en el primer tiempo pero no pudo aguantar.

Lanús se puso en ventaja en el primer tiempo pero no pudo aguantar.

Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.

Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.

Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.

Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.

Lanús empieza a sellar su clasificación a los playoffs.

Lanús empieza a sellar su clasificación a los playoffs.

Lanús empieza a sellar su clasificación a los playoffs.

Lanús empieza a sellar su clasificación a los playoffs.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús se adelantó en el primer tiempo pero no pudo sostener el triunfo

Lanús y Gimnasia de Mendoza empataron 1 a 1 en La Fortaleza por la fecha número 15 del Torneo Clausura. El encuentro estuvo marcado por un cierre de primer tiempo favorable al local y un infortunio en el complemento que sentenció la igualdad definitiva.

El partido comenzó equilibrado en La Fortaleza. La visita avisó temprano con un disparo de Ignacio Sabatini que exigió la intervención de Nahuel Losada, mientras que Lanús buscaba verticalidad a través de los desbordes de Eduardo Salvio. El trámite sufrió una interrupción obligada a los 14 minutos debido a la lesión de José Canale, quien debió ser reemplazado por Gonzalo Pérez.

Cuando la primera mitad parecía expirar sin emociones, llegó la apertura del marcador. En el tercer minuto de adición (45'+3'), tras un centro desde el sector derecho, el juvenil Gonzalo Lobos capturó un rebote en el área chica y, sin marca, fusiló con un potente derechazo al arquero César Rigamonti para desatar el festejo local.

Un infortunio para Lanús cambió el destino del partido

En la etapa complementaria, los dirigidos por Darío Franco movieron el banco e inclinaron la cancha en busca de la igualdad. Mauricio Pellegrino respondió haciendo ingresar al mediocampista colombiano Raúl Loaiza, quien volvía a las canchas de manera oficial tras una prolongada ausencia por lesión.

La fatalidad tocó la puerta del conjunto granate a los 71 minutos. Tras una jugada de peligro hilvanada por el ataque mendocino, Raúl Loaiza convirtió en contra de su propia valla al intentar despejar un centro, decretando el 1-1 definitivo que el VAR se encargó de ratificar minutos después. Sobre el cierre, Lanús tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo con un tiro libre directo ejecutado por Sasha Marcich que se estrelló de lleno en el travesaño.

Un punto con sabor a poco

A pesar de la igualdad, Lanús se quedó con la sensación de que el triunfo se le escapó de las manos. Las bajas sensibles por lesiones jugaron su papel fundamental en el desarrollo del partido y ahora deberá cumplir en la última fecha para saber en que puesto se clasifica a los playoffs. Por ahora, el Granate suma 25 puntos, se ubica en el quinto puesto y en la última fecha deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Final del partido

Lanús y Gimnasia de Mendoza igualaron 1 a 1 por la fecha número 15 del Torneo Clausura.

Nahuel Losada salvó a Lanús

El arquero del Granate le negó el gol del triunfo a Matías Vargas.

¿Fue penal?

Todo Lanús pidió infracción sobre Alan Wlk pero el árbitro omitió la acción.

¡GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA!

Luego de una serie de rebotes en el área, despejó Nahuel Losada y quiso rechazar Raúl Loaiza pero terminó venciendo su propio arco. Ahora Lanús y Gimnasia de Mendoza empatan 1 a 1.

Abandona la cancha el autor del gol

Gonzalo Lobos deja la cancha e ingresa Ramiro Carrera.

Responde Gimnasia de Mendoza

Buen disparo de Facundo Lencioni que contuvo Nahuel Losada sin problemas.

Lanús cerca del segundo

Una gran chance de Lucas Besozzi fue desperdiciada por Lanús. Llegaron justo al cierre antes de la caída del arco de Gimnasia de Mendoza.

Cambios en Lanús

Ingresan Raúl Loaiza (vuelve a jugar después de 2 años) y Lucas Besozzi por Agustín Cardozo y Matías Sepúlveda.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Lanús y Gimnasia de Mendoza.

Final del primer tiempo

Lanús le gana 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.

Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.

Gonzalo Lobos puso en ventaja a Lanús.

¡GOL DE LANÚS!

Cuando terminaba el primer tiempo, apareció Gonzalo Lobos para poner el 1 a 0.

Otra vez avisó Gimnasia de Mendoza

Facundo Lencioni probó de media distancia y la pelota pasó muy cerca del segundo palo defendido por Nahuel Losada. La visita más cerca de abrir el marcador.

Cerca Gimnasia de Mendoza del primero

Ignacio Sabatini probó de afuera del área y su remate se fue a centímetros del primer palo de Nahuel Losada, quien desvió el disparo.

Cambio obligado en Lanús

Gonzalo Pérez ingresó por José María Canale, quien abandonó la cancha lesionado.

Lanús con novedades en el once inicial no puede doblegar a Gimnasia de Mendoza

Con Gonzalo Lobos de arranque por Lucas Besozzi, el Granate intenta ser vertical pero no puede. Las otras dos modificaciones obligadas son: Ronaldo Dejesús por Cali Izquierdoz (suspendido) y Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (lesionado).

Duelo disputado en La Fortaleza

Lanús y Gimnasia de Mendoza no se sacan diferencias en un comienzo parejo en el estadio Ciudad de Lanús.

Comenzó el partido

Lanús ya juega ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.

Ya se viene Lanús ante Gimnasia de Mendoza

Formaciones confirmadas:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo DeJesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Lautaro Carrera, Diego Mondino, Luciano Paredes; Nahuel Barboza, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Ciudad de Lanús.

TV: TNT Sports.

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