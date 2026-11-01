Lanús se fue masticando bronca ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza

Lanús se adelantó en el primer tiempo pero no pudo sostener el triunfo

Lanús y Gimnasia de Mendoza empataron 1 a 1 en La Fortaleza por la fecha número 15 del Torneo Clausura. El encuentro estuvo marcado por un cierre de primer tiempo favorable al local y un infortunio en el complemento que sentenció la igualdad definitiva.

El partido comenzó equilibrado en La Fortaleza. La visita avisó temprano con un disparo de Ignacio Sabatini que exigió la intervención de Nahuel Losada, mientras que Lanús buscaba verticalidad a través de los desbordes de Eduardo Salvio. El trámite sufrió una interrupción obligada a los 14 minutos debido a la lesión de José Canale, quien debió ser reemplazado por Gonzalo Pérez.

Cuando la primera mitad parecía expirar sin emociones, llegó la apertura del marcador. En el tercer minuto de adición (45'+3'), tras un centro desde el sector derecho, el juvenil Gonzalo Lobos capturó un rebote en el área chica y, sin marca, fusiló con un potente derechazo al arquero César Rigamonti para desatar el festejo local.

Un infortunio para Lanús cambió el destino del partido

En la etapa complementaria, los dirigidos por Darío Franco movieron el banco e inclinaron la cancha en busca de la igualdad. Mauricio Pellegrino respondió haciendo ingresar al mediocampista colombiano Raúl Loaiza, quien volvía a las canchas de manera oficial tras una prolongada ausencia por lesión.

La fatalidad tocó la puerta del conjunto granate a los 71 minutos. Tras una jugada de peligro hilvanada por el ataque mendocino, Raúl Loaiza convirtió en contra de su propia valla al intentar despejar un centro, decretando el 1-1 definitivo que el VAR se encargó de ratificar minutos después. Sobre el cierre, Lanús tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo con un tiro libre directo ejecutado por Sasha Marcich que se estrelló de lleno en el travesaño.

Un punto con sabor a poco

A pesar de la igualdad, Lanús se quedó con la sensación de que el triunfo se le escapó de las manos. Las bajas sensibles por lesiones jugaron su papel fundamental en el desarrollo del partido y ahora deberá cumplir en la última fecha para saber en que puesto se clasifica a los playoffs. Por ahora, el Granate suma 25 puntos, se ubica en el quinto puesto y en la última fecha deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero.