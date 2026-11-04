Un vecino de Temperley volcó en la ruta y se salvó de milagro

Un vecino de Temperley protagonizó un terrible accidente de tránsito en la ruta, tras volcar con su camioneta en localidad de Patricios , partido de 9 de Julio , en el centro de la provincia de Buenos Aires y a casi 270 kilómetros de Lomas de Zamora .

El hecho ocurrió este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº5 , a la altura del kilómetro 256. Eran las 15.30 cuando el conductor de una Toyota Hilux color blanca circulaba en el sentido Bragado-9 de Julio, bajo una intensa lluvia.

Por causas que se investigan, la camioneta se salió del carril y terminó volcando . Se produjo un violento impacto y el vehículo quedó hundido en una pequeña zanja en una zona de pastizales, inclinado sobre la puerta del conductor.

Apenas sucedió el accidente, se organizó un operativo de asistencia. En el lugar trabajó personal de Policía Vial, efectivos del Destacamento Patricios y representantes del concesionario vial Pentavía.

Para sorpresa de los profesionales, el conductor no había sufrido heridas de gravedad. Se identificó como Sebastián, de 45 años y oriundo de Temperley. Iba solo en la camioneta al momento del accidente y contó que pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Por una cuestión de prevención, una ambulancia local trasladó al vecino de Temperley al Hospital Zonal Julio de Vedia, donde quedó en observación para someterse a controles médicos.

Si bien las causas del siniestro no quedaron del todo claras, la principal hipótesis es que la camioneta perdió estabilidad a causa de las fuertes lluvias que dificultaban la circulación por la ruta en ese momento. El vehículo terminó con importantes daños y roturas.