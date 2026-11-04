Obras en el centro de Lomas: qué colectivos modificaron sus paradas

Por las obras de repavimentación sobre Meeks , en las inmediaciones de la estación de Lomas de Zamora , hay cortes y desvíos de tránsito . Debido a esto, varias líneas de colectivos cambiaron sus paradas.

El Municipio está haciendo arreglos sobre Meeks, entre Gorriti y Laprida , con el objetivo de seguir mejorando la circulación en una zona donde todos los días pasan cientos de vecinos. Hasta que terminen los trabajos, el tránsito de vehículos en esa cuadra estará cerrado.

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Como los colectivos tuvieron que cambiar temporalmente sus recorridos habituales, en la zona se habilitaron varias paradas provisorias para garantizar el servicio. Sobre Gorriti, entre Italia y España , hay paradas para los vecinos que necesitan tomarse la Línea 561 y la 562 (ramales B y C) . Mientras que en Boedo, entre Pellegrini y Alem , están parando las líneas 164 (ramales A, B y C) y el 318 .

Anteriormente, el Municipio había realizado obras de repavimentación en los cruces de Laprida con Italia, España y Meeks. Los trabajos formaron parte de la remodelación que se llevó adelante en la peatonal con el objetivo de potenciar la actividad comercial y darles nuevas comodidades a los vecinos.

La transformación de la peatonal Laprida en Lomas

La peatonal Laprida, uno de los espacios emblemáticos y más concurridos de la ciudad, luce completamente renovada tras las obras que desplegó el Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto incluyó la construcción de 4 mil metros cuadrados de veredas sobre las 4 cuadras de la peatonal, donde también sumaron nuevos canteros, pérgolas, asientos, bicicleteros, bebederos, puntos de reciclaje y cestos de residuos. A su vez, la incorporación de árboles y canteros con plantas nativas transformó el paisaje de la peatonal, aportándole más verde y una estética renovada.

Al nuevo sistema de iluminación y mejoras en la seguridad se suman las baldosas podotáctiles que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión. Y en las persianas de los comercios pintaron murales de Diego Maradona, Sandro y Julio Cortázar que se pueden apreciar en horario nocturno.