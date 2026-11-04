miércoles 04 de noviembre de 2026
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4 de noviembre de 2026
Circulación.

Obras en el centro de Lomas: qué colectivos modificaron sus paradas

Por trabajos de repavimentación sobre Meeks, en las inmediaciones de la estación, hay cortes de tránsito y cambios temporales en el transporte público.

En el centro de Lomas habilitaron paradas provisorias de colectivos.

En el centro de Lomas habilitaron paradas provisorias de colectivos.

Arreglos sobre Meeks, entre Gorriti y Laprida.

Arreglos sobre Meeks, entre Gorriti y Laprida.

Por las obras de repavimentación sobre Meeks, en las inmediaciones de la estación de Lomas de Zamora, hay cortes y desvíos de tránsito. Debido a esto, varias líneas de colectivos cambiaron sus paradas.

El Municipio está haciendo arreglos sobre Meeks, entre Gorriti y Laprida, con el objetivo de seguir mejorando la circulación en una zona donde todos los días pasan cientos de vecinos. Hasta que terminen los trabajos, el tránsito de vehículos en esa cuadra estará cerrado.

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Sobre Gorriti, entre Italia y España, los vecinos pueden tomarse el 561 y 562.

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Como los colectivos tuvieron que cambiar temporalmente sus recorridos habituales, en la zona se habilitaron varias paradas provisorias para garantizar el servicio. Sobre Gorriti, entre Italia y España, hay paradas para los vecinos que necesitan tomarse la Línea 561 y la 562 (ramales B y C). Mientras que en Boedo, entre Pellegrini y Alem, están parando las líneas 164 (ramales A, B y C) y el 318.

La transformación de la peatonal Laprida en Lomas

La peatonal Laprida, uno de los espacios emblemáticos y más concurridos de la ciudad, luce completamente renovada tras las obras que desplegó el Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto incluyó la construcción de 4 mil metros cuadrados de veredas sobre las 4 cuadras de la peatonal, donde también sumaron nuevos canteros, pérgolas, asientos, bicicleteros, bebederos, puntos de reciclaje y cestos de residuos. A su vez, la incorporación de árboles y canteros con plantas nativas transformó el paisaje de la peatonal, aportándole más verde y una estética renovada.

Al nuevo sistema de iluminación y mejoras en la seguridad se suman las baldosas podotáctiles que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión. Y en las persianas de los comercios pintaron murales de Diego Maradona, Sandro y Julio Cortázar que se pueden apreciar en horario nocturno.

La peatonal Laprida luce completamente renovada.

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