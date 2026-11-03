Arranca en la UNLZ una nueva edición de la Olimpíada Contable y de Gestión

La acreditación de los participantes comenzará a las 12 en la UNLZ.

La acreditación de los participantes comenzará a las 12 en la UNLZ.

Este miércoles 4 de noviembre se llevará a cabo la 20ª Olimpíada Contable y de Gestión del Amba y la Provincia de Buenos Aires para Nivel Medio organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ. La acreditación de los participantes comenzará a las 12 y el acto de apertura se desarrollará partir de las 14 en el Auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad.

Un total de 252 alumnos, pertenecientes a casi 50 escuelas públicas y privadas de la región participarán de esta nueva edición. Habrá representantes de las localidades de: Banfield, LLavallol; José Mármol; Ezeiza; Monte Grande; Luis Guillón; Adrogué; Lomas de Zamora ; Burzaco; Rafael Calzada; Claypole; Isidro Casanova; Temperley ; Tristán Suarez; Quilmes; Lanús; Almirante Brown y Mar del Plata y Ministro Rivadavia.

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También se entregarán los premios y menciones a los ganadores de la Categoría Trabajo de Investigación. Bajo la consigna “Con la responsabilidad y el compromiso puesto en la calidad educativa y la articulación con el Nivel Medio”, el evento fue declarado de interés educativo por la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires por Resolución de firma conjunta Nº 3797 del 13 DE agosto del 2026.

Luego del acto de apertura los alumnos volverán a la Facultad de Ciencias Económicas para comenzar la competencia. Como es habitual, habrá dos categorías: 1-Trabajos de Investigación; y 2- Examen. En este caso continúa la modalidad de tres niveles: Nivel Inicial (alumnos que cursan 4º año), Nivel Medio (5º año) y Nivel Superior Grupal (6º y 7º año). Como es habitual, el jurado estará conformado por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas.

Participan 252 alumnos, pertenecientes a casi 50 escuelas públicas y privadas.

Al mismo tiempo se llevará a cabo el 17º Encuentro “La Universidad Pública como nexo de articulación con el nivel medio”, dirigido a los docentes de nivel medio y universitario. En esta oportunidad la propuesta de trabajo será "Las decisiones que cambian el mundo comienzan con una pregunta".

Por su parte los alumnos ganadores de la categoría "Trabajo de Investigación" expondrán frente a los profesores y autoridades de la Facultad.

Los ganadores serán publicados oportunamente en la página de la Facultad: www.economicas.unlz.edu.ar

Ganadores Trabajo de Investigación

PUESTO DE MÉRITO 1°

Instituto Almafuerte, Rafel Calzada. Alumnos: FLORES, Ariadna Sofia GAUNA; DE LA VEGA, Denise; NOGUERA OLMOS, Luana

2º PUESTO DE MÉRITO

Colegio Sagrado Corazón, Lomas de Zamora. FONTENLA, Isabella; LABOLLITA, Abril; LATORRE, Martina; MOTTA, Lionel; SCHULTHAIS, Emma; VECCHIO, Guadalupe

1º MENCIÓN DE HONOR

Instituto Modelo Mármol, José Mármol. CALONGE, Felipe; CAMPOLIETE, Francisco; GABILONDO, Lola; MEDINA, Máximo; ROMERO, Joaquín