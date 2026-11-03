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3 de noviembre de 2026
Se armó.

Dolli Irigoyen a Mike Amigorena en MasterChef Celebrity: "Estás boludeando"

En medio de una devolución en MasterChef Celebrity, Dolli Irigoyen fue lapidaria con Mike Amigorena y lo retó en cámara. "Ponete a estudiar", le dijo.

Dolli Irigoyen retó a Mike Amigorena.&nbsp;

Dolli Irigoyen retó a Mike Amigorena. 

Tras el desafío del “Gran Premio” para cocinar un plato que se asemeje a la cocina de Brasil, el actor presentó una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagreta de maracuyá con la que cometió el primer error de decir que “llevaba langostinos”.

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“Es una ensalada Maceió”, dijo Mike Amigorena, mientras que Wanda Nara le comentaba que “le debía una”, mientras Dolli Irigoyen miraba la situación.

El participante se alejó de la zona del jurado para agarrar la canilla flexible de la estación ubicada detrás de él y nunca se dio cuenta de que Dolli Irigoyen lo estaba llamando.

“Te estoy hablando, te estoy haciendo una devolución y vos estás boludeando”, disparó Dolli Irigoyen contra Mike Amigorena, que después de pedirle las disculpas correspondientes en la entrevista posterior argumentó que “eso es lo que hacen todo el tiempo”.

“Son caprichosos en esta temporada, Dolli. Es una cosa tremenda”, le aseguró Wanda Nara a la jurado, que más tarde le recomendó “escuchar” al actor porque si bien su plato tenía cosas buenas, su emplatado hacía que “estuviese atrapado”.

“Ponete a estudiar”, sentenció la reconocida chef para Mike Amigorena en la noche de última chance de la semana 5 de Masterchef Celebrity Argentina.

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