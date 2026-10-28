Julieta Poggio fulminó a sus compañeros de MasterChef Celebrity por las fotos que envían al grupo de WhatsApp

Julieta Poggio se mostró sincera al comentar que le molesta algunas fotos que suben sus compañeros de MasterChef al grupo de WhatsApp.

Durante la edición de este lunes de MasterChef Celebrity , Julieta Poggio expuso a sus compañeros al contar las fotos que comparten en grupo de WhatsApp y aseguró que no le gustan para nada. Hasta se animó a analizar el motivo por el cual lo hacen, lo que le puso más picante a la situación.

Julieta Poggio no se calló nada y se atrevió a contar intimidades del chat de WhatsApp que comparten los participantes del reality conducido por Wanda Nara. "Me da un poco un poquito de cringe", aseguró la exhermanita desde su cocina. Inmediatamente llegaron las respuestas de sus compañeros que no estaban de acuerdo con lo que contó la modelo y bailarina.

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"Hay que admitirlo. ¿Por qué mandan fotos del gimnasio?", preguntó a todos los presentes, pero siguió con el tema que se puso candente cuando expuso su propia teoría de las intenciones que tienen al subir ese tipo de fotos al chat. "Es raro, para mí quieren chamuyar algunos", lanzó sin filtro.

Al poner el tema del grupo de WhatsApp en el mismo momento que todos estaban en competencia, comenzaron a llegar las respuestas y uno de los que enseguida contestó fue el cantante Luck Ra, quien salió a aclarar cuál es su propia estrategia cuando se trata de mostrar cuando entrena.

"¡Yo no mando fotos en el gimnasio! Yo no lo mando al grupo, yo lo subo a Instagram directo, a ver si alguien me da pelota", detalló el cantante con su estilo desinhibido y auténtico.

Pero, lejos de terminar con el tema, Juli no dejó de lado la charla y hasta puso un límites en quienes pueden subir fotos entrenando. "O sea, hasta Diego Ramos lo banco. Pero el resto... No tengo ganas de abrir el grupo y verlos a todos entrenando. Qué les pasa", sentenció.

Marta Fort también saltó y dijo que ella quería mostrar sus músculos. Todo fue en un tono divertido y de bromas entre compañeros, pero lo que quedó más que claro que a Poggio le molestan recibir ese tipo de fotos de sus compañeros de reality. Gracias a la modelo, se descontracturó una parte de la competencia que con el correr del tiempo que deben cumplir para terminar los platos se va haciendo cada vez más tensa.

Ahora, lo que queda saber es si los integrantes de MasterChef Celebrity van a animarse a subir sus fotos entrenando en el chat grupal tras la disconformidad que planteó Poggio. ¿Se animarán?

El video: