sábado 31 de octubre de 2026
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31 de octubre de 2026
Persecución.

Detenidos en Temperley: roba ruedas chocaron contra el auto de una mujer que salía de una operación

Los sospechosos fueron detenidos tras una persecución policial que terminó frente al club Queen. Llevaban cinco ruedas robadas y herramientas.

La persecución terminó con un choque en Temperley.

La persecución terminó con un choque en Temperley.

Dos "roba ruedas" de 19 y 27 años fueron detenidos en Temperley luego de una persecución policial que terminó con un fuerte choque contra el auto de una mujer que acababa de salir de una operación en la Clínica Juncal.

Fuentes policiales confirmaron a La Unión que el episodio terminó el miércoles 28 de octubre pasado, alrededor de las 14.11, sobre la calle Juncal, frente al club Queen.

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Según informaron a este medio, los sospechosos se movilizaban en un Chevrolet Astra gris y escapaban de los efectivos cuando perdieron el control del vehículo e impactaron contra un Renault Clio plateado en el que se encontraba la mujer.

La conductora resultó herida y debió ser asistida por una ambulancia del Sistema de Emergencias. A pesar del impacto, se encuentra fuera de peligro.

Ambos presuntos "roba ruedas" fueron detenidos tras la persecuci&oacute;n.

Ambos presuntos "roba ruedas" fueron detenidos tras la persecución.

Cinco ruedas y herramientas en poder de los detenidos

Los ocupantes del Astra continuaron su intento de escape a pie, pero fueron detenidos. Los policías revisaron el vehículo y encontraron cinco ruedas de distintos automóviles, además de herramientas y un crique, elementos que serían de procedencia ilícita.

Los dos jóvenes fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. El choque provocó daños importantes en ambos vehículos y obligó a interrumpir momentáneamente la circulación sobre Juncal mientras trabajaban los efectivos policiales y el personal de emergencias.

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