sábado 31 de octubre de 2026
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31 de octubre de 2026
Tragedia.

La familia de la jubilada atropellada por un colectivo en Lomas: "El asesino está libre como si nada"

La víctima murió tras ser embestida por una unidad de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora. La familia reclama que el colectivero acusado sea detenido.

El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

La familia de Mirta Fernández, la jubilada atropellada el 21 de octubre pasado por un colectivo de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora, reclama justicia y pide que el conductor de la unidad sea detenido tras la muerte de la víctima.

“Mientras nosotros estamos enterrando a mi mamá, el asesino está libre como si nada”, manifestó a La Unión, Silvana, la hija de la víctima fatal del tragico hecho, minutos después de despedir a su madre.

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Hasta el momento, el colectivero solamente fue desvinculado de la empresa Yitos S.A. La medida laboral no implica que haya sido detenido ni resuelve su situación judicial.

El hecho ocurrió el miércoles 21 de octubre, en la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a Plaza Grigera y el edificio del Municipio de Lomas de Zamora. Mirta caminaba junto a su nieta Mariana, de 23 años, cuando ambas fueron embestidas por una unidad de la línea 544.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Gandulfo. Mirta permaneció internada en estado crítico durante una semana, con una fractura de cráneo, hasta que finalmente murió.

El reclamo de la familia de la jubilada atropellada

Luego de la tragedia, Yitos informó que había desvinculado al chofer. La empresa también expresó sus condolencias y sostuvo que no contaba con registros audiovisuales que permitieran establecer cómo ocurrió el atropello.

Mientras tanto, Silvana reclama que la Justicia avance sobre la situación del conductor y que el caso no quede sin consecuencias.

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