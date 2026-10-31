Gatos negros y Halloween, una preocupación que crece entre los rescatistas de Lomas

La llegada de Halloween vuelve a encender una señal de alerta entre los refugios y organizaciones proteccionistas de Lomas de Zamora. Cada año, durante octubre y especialmente en los días previos al 31, rescatistas advierten sobre pedidos de adopción de gatos negros que generan desconfianza y reavivan la preocupación por las supersticiones y el posible maltrato animal .

Desde Rescataditos Lomas y el Refugio San Francisco de Asís compartieron sus experiencias y contaron qué medidas toman para proteger a los animales durante esta fecha. Aunque reconocen que no todas las situaciones pueden comprobarse, coinciden en la necesidad de extremar los cuidados y garantizar que cada mascota llegue a un hogar seguro.

Desde Rescataditos Lomas señalaron que recibieron solicitudes de adopción que les resultaron extrañas y despertaron desconfianza. Si bien aclararon que no necesariamente estaban relacionadas con gatos negros, explicaron que prefieren ser precavidas antes que exponer a un animal a una situación de riesgo.

"Nos ha pasado de recibir solicitudes de adopción que nos resultaron extrañas y nos generaron desconfianza", explicaron. Y agregaron: "Ante una situación que no nos cierra, preferimos rechazar una solicitud antes que correr un riesgo innecesario".

La organización también indicó que conoce testimonios de gatos que habrían sido utilizados en rituales, algunos de los cuales sobrevivieron y otros que lamentablemente no. Sin embargo, remarcaron la importancia de abordar el tema con responsabilidad y no difundir información que no pueda verificarse. "Conocemos casos de gatitos aún con vida tras haber sido utilizados para rituales. También conocemos casos en los que lamentablemente el gatito no ha sobrevivido", señalaron desde el grupo.

Una de las decisiones que tomaron este año fue suspender temporalmente las adopciones de gatitos negros durante octubre. "Preferimos extremar las precauciones antes que exponernos a una situación que pueda ponerlos en riesgo", explicaron.

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Por su parte, Patricia, presidenta del Refugio San Francisco de Asís, también manifestó su preocupación por los pedidos que aparecen en esta época. "Conozco que en octubre, una semana o diez días antes de llegar al 31, hay gente que quiere adoptar exclusivamente perros y gatos negros para hacer rituales", relató.

La referente explicó que estas solicitudes también se presentaron en espacios públicos de adopción, como el puesto que la organización instala los sábados frente al Banco Nación de Lomas de Zamora. Patricia aclaró que no cuenta con pruebas directas de todos los hechos que se mencionan, aunque aseguró que después de estas fechas reciben información sobre animales muertos encontrados en la vía pública, esquinas de barrios y basurales.

"Entre todos los proteccionistas estamos advirtiendo para que tengamos los ojos abiertos y no demos esos animales a nadie desconocido", sostuvo.

Los mitos que todavía afectan a los gatos negros

Más allá de las situaciones que generan preocupación, los rescatistas también señalan que los prejuicios históricos siguen afectando las posibilidades de adopción de estos animales. Durante siglos, los gatos negros fueron asociados con la mala suerte, las brujas y la brujería. Aunque muchas personas consideran que se trata de creencias antiguas, desde las organizaciones aseguran que todavía persisten y se hacen más visibles durante Halloween.

Desde Rescataditos Lomas observaron que los gatos negros suelen tardar más en encontrar una familia que los de otros colores. "Siempre hay más interesados en los naranjitas o claritos. Ni hablar de un gato negro y adulto, las posibilidades de ser elegidos bajan aún más", explicaron. En ese sentido, remarcaron que el color del pelaje no determina la personalidad de un animal. Los gatos negros pueden ser tan cariñosos, compañeros y juguetones como cualquier otro y merecen las mismas oportunidades de encontrar un hogar.

Rescataditos Lomas De Zamora funcionan desde 2018.

Cómo trabajan los refugios para protegerlos

Las medidas de prevención no se limitan a Halloween, ambas organizaciones cuentan con mecanismos de evaluación para conocer a las personas interesadas en adoptar y garantizar el bienestar de los animales. En Rescataditos Lomas, el proceso comienza con un formulario para conocer a la familia y las condiciones del hogar. Uno de los requisitos fundamentales es que las ventanas y aberturas tengan redes de protección. También realizan un seguimiento después de concretar la adopción para conocer cómo se adapta el animal.

Actualmente, la organización trabaja mediante hogares de tránsito y tiene cinco gatos negros bajo su cuidado. Debido a la época del año, decidieron postergar sus adopciones hasta considerar que están dadas las condiciones adecuadas.

En el Refugio San Francisco de Asís, Patricia explicó que utilizan un cuestionario de aproximadamente 30 preguntas para evaluar a los posibles adoptantes. Entre otros aspectos, consultan si las personas viven en una propiedad alquilada, si tienen otros animales, dónde dormiría la mascota y quién se haría cargo de ella ante una separación o durante las vacaciones.

Después de esa primera instancia, realizan entrevistas telefónicas y, si consideran que las condiciones son apropiadas, llevan al animal hasta su nuevo hogar. También solicitan la firma de un contrato y mantienen un seguimiento durante toda la vida de la mascota. "Rechazamos un montón de adopciones, no solamente por esta causa, sino también cuando consideramos que el animal no va a estar en buenas condiciones", explicó.

Un llamado a la responsabilidad en Halloween

En el marco de Halloween, los refugios piden a la comunidad estar atenta, evitar las adopciones impulsivas y no entregar animales a personas desconocidas sin realizar previamente los controles correspondientes.

Desde Rescataditos Lomas también hicieron hincapié en la importancia de no alimentar el miedo con información que no pueda verificarse. Ante cualquier indicio concreto de maltrato animal, recomiendan realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes."Un animal no es un regalo pasajero ni algo que se incorpora a la familia por una moda o por una fecha particular. Es un compromiso que puede durar muchos años", remarcaron.

La celebración de Halloween vuelve a poner sobre la mesa una problemática que preocupa a quienes trabajan diariamente en el rescate animal. Para los proteccionistas, el mensaje es claro: los gatos negros no tienen nada de diferente a los demás y su color no puede convertirse en motivo de rechazo, superstición o maltrato.