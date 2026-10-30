Allanamiento en Lomas de Zamora: detienen a un hombre por robar techos de autos

Un hombre de 41 años fue detenido tras un allanamiento en Lomas de Zamora , acusado de haber cometido tres robos en la ciudad de Chacabuco , en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron en distintos momentos de este año y tuvieron como denominador común el robo de techos solares de vehículos marca Peugeot 207 . Los ataques fueron el 31 de enero, el 21 de febrero y el 11 de octubre.

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La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín. Tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas, los investigadores lograron identificar al presunto autor de los robos y el auto que habría utilizado para estos hechos.

La investigación los llevó a Lomas de Zamora, donde presuntamente se ocultaba el responsable. Fue así como solicitaron una orden de allanamiento y se trasladaron desde Chacabuco a Lomas para el operativo.

Allanamiento en Lomas

El hombre detenido en Lomas de Zamora.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Pereyra Lucena al 2200, en Lomas Oeste. Allí arrestaron a un hombre de 41 años, señalado como partícipe de los tres robos.

En el allanamiento, los agentes incautaron un Fiat Cronos color gris oscuro y un teléfono celular marca Samsung que será peritado. El detenido fue trasladado a una dependencia policial, a la espera de ser interrogado por el fiscal interviniente.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 descentralizada de Chacabuco, con intervención del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Junín.