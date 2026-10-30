viernes 30 de octubre de 2026
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30 de octubre de 2026
Operativo policial.

Allanamiento en Lomas de Zamora: detienen a un hombre por robar techos de autos

Los robos ocurrieron en la ciudad de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. La Policía vino a buscar al acusado a Lomas Oeste.

El allanamiento en Lomas de Zamora.

El allanamiento en Lomas de Zamora.

Un hombre de 41 años fue detenido tras un allanamiento en Lomas de Zamora, acusado de haber cometido tres robos en la ciudad de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron en distintos momentos de este año y tuvieron como denominador común el robo de techos solares de vehículos marca Peugeot 207. Los ataques fueron el 31 de enero, el 21 de febrero y el 11 de octubre.

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La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín. Tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas, los investigadores lograron identificar al presunto autor de los robos y el auto que habría utilizado para estos hechos.

La investigación los llevó a Lomas de Zamora, donde presuntamente se ocultaba el responsable. Fue así como solicitaron una orden de allanamiento y se trasladaron desde Chacabuco a Lomas para el operativo.

Allanamiento en Lomas

El hombre detenido en Lomas de Zamora.

El hombre detenido en Lomas de Zamora.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Pereyra Lucena al 2200, en Lomas Oeste. Allí arrestaron a un hombre de 41 años, señalado como partícipe de los tres robos.

En el allanamiento, los agentes incautaron un Fiat Cronos color gris oscuro y un teléfono celular marca Samsung que será peritado. El detenido fue trasladado a una dependencia policial, a la espera de ser interrogado por el fiscal interviniente.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 descentralizada de Chacabuco, con intervención del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Junín.

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