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31 de octubre de 2026
Impactada.

Sabrina Rojas reaccionó a la confesión de Flor Vigna: "No queríamos saber tanta intimidad"

Flor Vigna contó cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales y sorprendió a Sabrina Rojas, que lanzó comentarios picantes al escucharla.

Sabrina Rojas reaccionó de forma insólita a la confesión sexual de Flor Vigna.

Sabrina Rojas reaccionó de forma insólita a la confesión sexual de Flor Vigna.

Flor Vigna sorprendió con una confesión sobre su vida sexual durante una entrevista en los Premios Ídolo y Sabrina Rojas quedó completamente descolocada al escucharla. La conductora reaccionó en su programa de streaming, donde cuestionó entre risas el nivel de intimidad que la cantante decidió compartir.

Todo comenzó cuando la artista fue consultada por su situación sentimental durante la alfombra roja del evento. Sin embargo, su respuesta tomó un rumbo inesperado y terminó generando un divertido intercambio en el ciclo que conduce Rojas en DGO. La cantante fue contundente al hablar de su presente: "De corazón, estoy sin cog... hace mucho tiempo, pero muy contenta", reveló.

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Además, contó que su psicóloga le había recomendado canalizar su libido en otras actividades y que, durante este período sin relaciones sexuales, se había concentrado intensamente en el trabajo.

La frase de Sabrina Rojas que hizo estallar de risa al panel

Este jueves, en el programa de streaming, Sabrina Rojas y su equipo repasaron el fragmento de la entrevista de Flor Vigna. Al escucharla, la conductora no pudo disimular su sorpresa por la respuesta que había dado la cantante.

"O sea, le preguntaron por el amor", observó entre risas, al remarcar que la consulta original apuntaba a su situación sentimental y no necesariamente a su intimidad sexual.

No obstante, hubo una frase que se llevó toda la atención del intercambio. "No queríamos saber tanta intimidad", lanzó Sabrina Rojas, divertida por el sincericidio de la artista.

Lejos de terminar ahí, Sabrina Rojas volvió a bromear sobre la manera en que Vigna había contestado la pregunta de la notera. "Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: '¿El amor?', 'No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...'", comentó la conductora.

Finalmente, cerró con una reflexión que distinguió los vínculos sentimentales de las relaciones físicas: "Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor".

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