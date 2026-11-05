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5 de noviembre de 2026
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La Camerata Porteña presenta un homenaje a Astor Piazzolla en Lomas de Zamora

La Camerata Porteña llega por primera vez a Lomas de Zamora con “El Ángel Vive”, un espectáculo en homenaje a Astor Piazzolla.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
La Camerata Porteña llega a Lomas de Zamora.&nbsp;

La Camerata Porteña llega a Lomas de Zamora. 

Creado en 2001 por Rodríguez Scilla, “El Ángel Vive” está dedicado a la homenajear al maestro Astor Piazzolla, padrino artístico de la Camerata Porteña.

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“El repertorio de Piazzolla que vamos a tocar es el que toca históricamente la Camerata Porteña. Es un recorrido desde finales de los ’50 hasta finales de los ’80, es todas sus etapas de composición. Es un repertorio variado, instrumental y cantados, sus grandes éxitos y otras poco conocidas”, le cuenta Marcelo Rodríguez Scilla a La Unión.

El repertorio combina clásicos de reconocimiento mundial, como “Adiós Nonino”, “Libertango” y “Balada para un loco”, con piezas menos difundidas y de extraordinaria belleza, entre ellas “Oda para un Hippie”, “Onda Nueve” y “Fuga Nueve”.

El espectáculo incluye, además, fragmentos de la suite “El Ángel Vive”, dedicada a Astor Piazzolla por el propio Rodríguez Scilla. “La forma interpretativa es especial, nosotros hacemos todos arreglos originales. Son arreglos que hice sobre su música, con un sonido para orquestal y más potente”, explica el músico.

La propuesta suma la participación de la Compañía de Tango de la Universidad Nacional de las Artes, con coreografías y dirección de los maestros Nicolás Schell e Ignacio González Cano, en un encuentro entre la música y la danza que celebra la potencia y la vigencia del universo piazzolliano.

La Camerata Porteña llega por primera vez a Lomas

A lo largo de su trayectoria, la Camerata Porteña se presentó en escenarios de prestigio internacional, entre ellos la Ópera de Sídney, el Tchaikovsky Concert Hall de Rusia, el Palacio de Bellas Artes de México, el Festival Internacional Cervantino, el Teatro Colón de Bogotá, los Poly Grand Theatres de China y el Palacio Libertad (CCK), entre otros.

“Nos enorgullece podemos presentarlo en Lomas de Zamora por primera y en un teatro tan lindo como el Coliseo. Estamos muy felices de poder llevar este espectáculo a la zona Sur”, cierra Rodríguez Scilla.

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