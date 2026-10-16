Nico Sorín trae a Astor Piazzolla "Electrónico" a Lomas de Zamora.

El músico, director y compositor Nico Sorín presentará el sábado en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora a “Piazzolla Electrónico” , un espectáculo que invita a redescubrir la obra del genial Astor Piazzolla desde una mirada absolutamente contemporánea, intensa y profundamente sensorial.

Creado y dirigido por Nico Sorín, el proyecto cruza el universo tradicional del tango con la música electrónica, el jazz y la música sinfónica, llevando las composiciones de Astor Piazzolla hacia nuevos e inexplorados territorios sonoros.

“Encaré la relectura de Piazzolla después de haber tenido mucho pudor y de irreverencia. Si hay un músico y un compositor tan irreverente como Piazzolla, merece un homenaje irreverente, lo peor que se podía hacer era un homenaje tibio”, le cuenta Nico Sorín a La Unión.

Sobre el escenario, un ensamble de primer nivel, arreglos originales, texturas electrónicas y una poderosa puesta visual construyen una experiencia inmersiva en la que la tradición y la vanguardia conviven en permanente tensión.

“Cuando una música está bien escrita se banca todo. Creo de ‘Libertango’ puede estar tocado con unas cucharas o con un bandoneón, o con una melódica o con un banjo, cualquier instrumento que le pongas va a estar bien, está también construida esa obra y que tiene andar. Se trata de respetar la estructura y jugar con ellas, sin perder la composición original, es una especie de balance”, explica el músico sobre sus versiones.

Nico Sorín aborda a Astor Piazzolla en banda

Más que un homenaje estático, Nico Sorín y su banda proponen volver a escuchar una música que sigue siendo moderna, arriesgada y visceral. Se trata de un recorrido por melodías icónicas y reconocibles, pero transformadas por nuevas capas, ritmos y climas, donde la fuerza original de Piazzolla aparece renovada sin perder un ápice de su esencia.

“Los elegí por que no venían del tango, si no aprovechaba esta oportunidad no iba a tocar nunca con ellos. Logramos algo muy difícil de obtener con músicos de la tango, es una ave rara esta banda. Lo que se logró es en buena parte por esos músicos”, cierra Nico Sorín.