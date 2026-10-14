Alejo Alisson presenta el show conceptual "Despertar en primavera"

Alejo Alisson saldrá a escena el sábado en el Auditorio Fauré de Avellaneda con el espectáculo conceptual “Despertar en primavera” , donde el músico estrenará varias canciones, repasará temas de sus discos anteriores y presentará en sociedad a su nueva banda.

“En este show presento canciones nuevas, como ‘La Quimera Inmortal’, ‘Lo que respiro’ y ‘Despertar de Primavera’, que le da nombre al espectáculo”, le adelanta Alejo Alisson a La Unión.

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En la presentación en vivo habrá un “marco conceptual” con las nuevas canciones, sumadas a algunas que el músico fue publicando en sus álbumes previos.

“En el show abordo temas que llaman a la reflexión desde el amor por uno mismo a cómo vivimos negociando nuestro tiempo de vida por cosas que se anhelan desde el consumismo generado por la sobre información mediática”, apunta el músico.

Para Alejo Alisson, este show, en clave de rock, en su temática es un llamado a “Despertar al amor, a la vida, a creer en uno mismo, a los sueños, que en fin es el motor de una revolución a todo lo posible”.

Alisson, con nueva banda

Alejo Alisson vuelve a su formación habitual con solo cuatro músico en el escenario y esta vez se sumará una invitada para el show de "Despertar en primavera".

Además de Alisson en voz principal, piano y sintetizadores, su banda a alista a Luis Picerno en guitarra, voces y coros, Diego Arévalo en bajo, voces y coros y Hernán Dacosta en batería, junto con la artista invitada Laury Gi en voces y coros.