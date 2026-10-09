La hija de Piero lo despidió con una desgarradora carta y con fotos inéditas

Piero de Benedictis, el legendario músico con raíces en Banfield , falleció el miércoles pasado a los 81 años. En medio del profundo dolor, se hija, Fiorella de Benedictis, lo despidió con un conmovedor mensaje que compartido en sus redes sociales.

A través de una emotiva carta abierta que publicó en sus redes sociales, Fiorella expresó cómo atraviesa la pérdida de su papá pero también destaca el legado de amor y enseñanzas que le dejó.

Un grande. Piero, su casa de la infancia en Banfield y el recuerdo de su amigo

"Hoy tengo nublada la sonrisa, pero qué regalo tan grande tenerte tan cerquita, aguante la ternura, aguante vos, yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos… Te amo para toda la vida la vida la vida la vidaa!!!", escribió al joven en sus redes sociales.

Con imágenes inéditas que dejan ver la complicidad de Piero y Fiorella . La joven homenajeó a su padre con unas sentidas palabras y una reflexión sobre su partida.

"Estoy cediendo a la dificultad pero quién no ha probado hacer cambiar al viento, antes de caerse y no moverse más. Como explicamos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja… y bueno… también es bueno llorar…", agregó en su publicación.

Finalmente, cerró su carta con un agradecimiento a su papá y las ganas que le dejó de vivir la vida: "Seguiré al sol, que viva el gran amor, que tiene dolor, que tiene dolor. Yo soy tu sangre mi viejo. Me dejas la manija de vivir la vida al máximo como me enseñaste. Gracias".