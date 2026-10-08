Despiden los restos de Piero, un grande de la música que pasó su infancia en Banfield

Los restos de Piero serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta. Pasó su infancia en Banfield cuando llegó de Italia con su familia.
Piero falleció a los 81 años y dejó un enorme legado en la música popular argentina. Vivió en Banfield durante su niñez cuando llegó de Italia.
Los restos de Piero serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta. Pasó su infancia en Banfield cuando llegó de Italia con su familia.
El velatorio se llevará a cabo este jueves 8 de octubre desde las 12,30 hasta las 20 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras que el cortejo fúnebre para su último adiós partirá el viernes 9 de octubre a las 11 y está previsto que ingrese a las 11, 30 al Cementerio de la Recoleta.
Piero falleció a los 81 años y se instaló en Banfield cuando llegó de Banfield. Fue un referente de la música popular argentina y latinoamericana.
Piero murió este miércoles a los 81 años, tras pasar por varios problemas de salud, luego de haber construido una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio ligado a la música popular y a la canción contenido social.
Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región italiana de Apulia, llegó a la Argentina cuando tenía tres años junto a su familia.
Primero vivió en Banfield con su familia, un barrio que siempre recordó, donde pasó parte de su infancia y hasta se hizo hincha del Taladro.
Luego la familia se instaló en Allen, Río Negro. Ese recorrido entre la inmigración, el interior patagónico y la vida urbana de Buenos Aires formó parte de un universo que más tarde aparecería en sus canciones.
En Allen cursó la escuela primaria y tuvo sus primeras experiencias musicales. Más adelante ingresó al seminario, con pasos por Viedma y Villa Devoto.
Comenzó su carrera en 1964 cantando en música melódica en italiano. Luego, junto al poeta José Tcherkaski creó canciones que trascendieron generaciones, entre ellas "Mi viejo" y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.
También vivió en Colombia y en España. Al margen de la música ocupó cargos públicos y estuvo al frente de la fundación Buenas Ondas. A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.