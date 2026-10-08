Despiden los restos de Piero, un grande de la música que pasó su infancia en Banfield

Los restos de Piero s erán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta . Pasó su infancia en Banfield cuando llegó de Italia con su familia.

El velatorio se llevará a cabo este jueves 8 de octubre desde las 12,30 hasta las 20 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Mientras que el cortejo fúnebre para su último adiós partirá el viernes 9 de octubre a las 11 y está previsto que ingrese a las 11, 30 al Cementerio de la Recoleta.

Piero falleció a los 81 años y se instaló en Banfield cuando llegó de Banfield . Fue un referente de la música popular argentina y latinoamericana.

Piero murió este miércoles a los 81 años, tras pasar por varios problemas de salud, luego de haber construido una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio ligado a la música popular y a la canción contenido social.

Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región italiana de Apulia, llegó a la Argentina cuando tenía tres años junto a su familia.

Primero vivió en Banfield con su familia, un barrio que siempre recordó, donde pasó parte de su infancia y hasta se hizo hincha del Taladro.

Luego la familia se instaló en Allen, Río Negro. Ese recorrido entre la inmigración, el interior patagónico y la vida urbana de Buenos Aires formó parte de un universo que más tarde aparecería en sus canciones.

En Allen cursó la escuela primaria y tuvo sus primeras experiencias musicales. Más adelante ingresó al seminario, con pasos por Viedma y Villa Devoto.

Comenzó su carrera en 1964 cantando en música melódica en italiano. Luego, junto al poeta José Tcherkaski creó canciones que trascendieron generaciones, entre ellas "Mi viejo" y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

También vivió en Colombia y en España. Al margen de la música ocupó cargos públicos y estuvo al frente de la fundación Buenas Ondas. A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.