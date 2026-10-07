Murió Piero, emblema de la música popular que tuvo a Banfield entre sus raíces

Piero , uno de los grandes artistas de la música argentina y latinoamericana , murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El cantautor vivió en Banfield , era hincha del Taladro y dejó una marca profunda en la cultura de la ciudad.

Piero De Benedictis comenzó su carrera artística a mediados de los 60 y con el correr de los años se consolidó como una de las voces fundamentales de la canción popular, social y de protesta con himnos que atravesaron a diferentes generaciones como "Para el pueblo lo que es del pueblo", "Mi viejo", "Fumemos un cigarrillo", "Llegando llegaste", "Pedro Nadie" y "Que se vayan ellos" .

Por su fuerte compromiso social, la última dictadura militar prohibió estrictamente la difusión de varias de sus canciones y el músico tuvo que exiliarse a España porque su nombre figuraba en una de las listas que tenía la Policía. Su vuelta al país fue en 1981 con una serie de conciertos históricos en el Teatro El Nacional .

En la segunda mitad de los años 80 impulsó proyectos de granjas educativas y ecológicas destinados a adolescentes de sectores vulnerables. Esa faceta se vinculó con su interés por la agricultura orgánica , la educación y la soberanía alimentaria .

Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez, Lito Vitale, Pablo Milanés, Juan Carlos Baglietto y Marilina Ross son algunos de los artistas que colaboraron y compartieron escenario con Piero. En 2016 fue distinguido con un Latin Grammy a la Excelencia Musical como reconocimiento a su trayectoria.

El artista pasó unos días internado en el Hospital Italiano y falleció este miércoles. Su familia comunicó la noticia por las redes sociales y de inmediato comenzaron a llegar los mensajes de colegas y personalidades que destacaron la importancia de su legado.

El vínculo de Piero con Banfield y el Taladro

Piero nació en Italia, llegó a Argentina en 1947 y se radicó en Banfield, donde estudió en la Escuela Primaria N°7 que quedaba cerca del trabajo de su papá. "En Maipú y Alsina mi padre tenía un negocio de tocadiscos y radios, pero en el año 50 o 51 le robaron. Un amigo suyo le propuso iniciar de nuevo, pero en Río Negro, y por eso nos mudamos a Allen", detalló el cantautor sobre la vida de su padre, que debió reinventarse por segunda vez tras dejar su Italia natal.

El artista también tuvo un vínculo especial con el Club Atlético Banfield. En 1951 fue mascota del equipo y llevó los colores del Taladro para siempre en el corazón. "Más de grande empecé a ir a la cancha con mis amigos y comencé a entender que era de ese lugar", señaló.

En febrero de 2011 y ya siendo un artista consagrado, Piero grabó el himno del Club Banfield en el Torneo Clausura 2011. "Somos de Banfield Club, con devoción y amor", son las primeras palabras de la canción que Piero se animó a cantar durante una entrevista exclusiva con el Diario La Unión en 2020.