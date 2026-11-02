Banfield hizo un buen primer tiempo, pero vuelve de Mendoza con las manos vacías

Banfield hizo un muy buen primer tiempo en Mendoza, pero cayó ante Independiente Rivadavia
Con un doblete de José Florentín y un tanto en contra de Santiago Daniele, Independiente Rivadavia derrotó 3-1 a Banfield en el Bautista Gargantini. El defensor del Taladro había abierto la cuenta a los 8 minutos. Los de Pedro Troglio se quedaron sin chances de jugar los playoffs.
Banfield se jugaba su última carta para meterse entre los mejores 8 de la zona, pero, a pesar de su gran primer tiempo, no logró contener los embates de un equipo que se hace muy fuerte en su cancha. Al margen quedará la polémica por el gol anulado a Lautaro Gómez, a quien el árbitro le cobró foul sobre Nicolás Bolcato.
Con este resultado, Banfield ya no tiene chances de jugar los playoffs y por delante le queda cerrar la fase regular del Torneo Apertura contra Atlético de Tucumán en el Florencio Sola y luego pensar en la gran cita contra Boca en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina.
Final del partido: Banfield perdió en Mendoza
Independiente Rivadavia le ganó 3-1 a Banfield en el Bautista Gargantini. El Taladro hizo un muy buen primer tiempo, pero no le alcanzó para traerse de Mendoza un buen resultado.
El palo le impidió descontar a Banfield
Un gran tiro libre de Lautaro Gómez por poco no se metió en el segundo pala de Bolcato. La pelota dio en el poste y se fue. Va a ganar Independiente Rivadavia en Mendoza.
Banfield empuja, aunque sin claridad
Con el resultado adverso y despidiéndose de las chances de playoffs, Banfield intenta empujar, pero por ahora no inquieta a Independiente Rivadavia, que sigue ganando 3-1 en media hora del segundo tiempo.
Independiente Rivadavia cede la pelota, pero Banfield carece de ideas
Con la tranquilidad del resultado, Independiente Rivadavia le cede la pelota y el campo a Banfield, que no tiene demasiadas ideas. Parece haber sido muy duro el golpe del tercer gol sobre el final del primer tiempo y apenas un minuto después de que el VAR anulara el 2-2.
Bajaron el ritmo en el arranque de la segunda mitad
A diferencia del electrizante primer tiempo, en el segundo período Independiente Rivadavia y Banfield bajaron revoluciones. Sigue ganando La Lepra 3-1.
Arrancó el segundo tiempo
Independiente Rivadavia le gana 3-1 a Banfield en Mendoza.
Final del primer tiempo
Independiente Rivadavia le gana 3-1 a Banfield en Mendoza. Fueron 45 minutos vibrantes, con goles y polémica incluida.
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!
En un minuto, Banfield pasó del 2-2 al 1-3: el árbitro, a instancias del VAR, anuló el gol de Lautaro Gómez y en la jugada siguiente, Santiago Daniele, de manera insólita, convirtió en su propio arco. Gana Independiente Rivadavia por 3-1 en el Gargantini.
DEL 2-2 AL 3-1Tras el tanto anulado a Lautaro Gómez, Independiente Rivadavia estira la ventaja ante #Banfield mediante un gol en contra de Santiago Daniele. pic.twitter.com/cAF2gV1uji— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 3, 2026
El VAR privó a Banfield del empate
Luego de varios minutos de comunicación y revisión, el árbitro determinó que hubo foul de Lautaro Gómez sobre Nicolás Bolcato. Por eso, el partido sigue 2-1 a favor de Independiente Rivadavia sobre Banfield en Mendoza.
¡GOL DE BANFIELD!
A los 39 minutos del primer tiempo, Lautaro Gómez aprovechó un error garrafal de Nicolás Bolcato y puso el 2-2 de Banfield contra Independiente Rivadavia en Mendoza. Partidazo.
BLOOPER Y GOL DE #BANFIELD Lautaro Gómez le sopló la pelota a Nicolás Bolcato y convirtió el 2-2 para el Taladro ante Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/utLKVqfsd4— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 3, 2026
El palo salvó a Banfield
Alex Arce cabeceó por atrás de Juan Alfaro y la pelota dio en el palo izquierdo del Ruso Rodríguez. Muy entretenido el partido en Mendoza. Sigue ganando Independiente Rivadavia 2-1 sobre Banfield.
Se perdió el empate David Zalazar
Banfield estuvo cerca del empate a los 25 minutos, pero el remate de zurda de David Zalazar se fue por encima del travesaño. Sigue arriba Independiente Rivadavia por 2-1.
No dan respiro en Mendoza
Juan Alfaro entró solo por la derecha y su remate se fue cerca del palo izquierdo de Bolcato. Sigue ganando Independiente Rivadavia por 2-1.
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!
Otra vez José Florentín para el 2-1 de Independiente Rivadavia sobre Banfield. En 14 minutos, lluvia de goles en Mendoza.
LO DIO VUELTA INDEPENDIENTE RIVADAVIAEl equipo de Alfredo Berti pasó al frente ante Banfield en menos de cinco minutos. Florentín marcó por duplicado y puso el 2-1 para la Lepra mendocina. pic.twitter.com/bk9qj2Uozo— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 3, 2026
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!
Un minuto después del gol de Santiago Daniele para Banfield, José Florentín, también por una pelota parada, convirtió para Independiente Rivadavia, que ahora puso el partido 1-1 en Mendoza.
EMPATA INDEPENDIENTE RIVADAVIALa Lepra mendocina llegó al 1-1 ante Banfield en apenas un minuto, tras un cabezazo de Florentín. pic.twitter.com/A7hYFlR4HA— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 3, 2026
¡GOL DE BANFIELD!
A los 8 minutos, Santiago Daniele, de cabeza, abrió el marcador para Banfield, que sorprende a Independiente Rivadavia en Mendoza.
SE ADELANTA BANFIELD EN MENDOZAPor un gran cabezazo de Daniele, el Taladro gana 1-0 ante Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/QDnkHc3t3q— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 3, 2026
Arrancó en el Gargantini
Banfield visita a Independiente Rivadavia. El Taladro, sin chances de playoffs, busca terminar de la mejor manera posible el Torneo Clausura.
Formaciones confirmadas para Independiente Rivadavia y Banfield
Independiente Rivadavia: Bolcato; Villalba, Costa, Osella, Elordi; Bottari, Florentín; Sartori, Ríos, Bucca; Arce. DT: Alfredo Berti.
Banfield: Rodríguez: Alfaro, Meriano, Daniele, Abraham; Gómez, Esquivel, Adoryan; Medina, Balboa, Zalazar. DT: Pedro Troglio.
El Torneo Clausura entra en su etapa de definiciones y la Zona B se encuentra al rojo vivo. Este lunes, desde las 21.15, Independiente Rivadavia y Banfield protagonizarán un choque de realidades distintas pero con la misma necesidad de reencontrarse con la victoria.
El encuentro en Mendoza representa una verdadera final para el conjunto local y una prueba de carácter para un Taladro que ya mira de reojo la semifinal de la Copa Argentina ante Boca.
Mientras los locales queman sus últimos cartuchos para entrar a los playoffs y clasificarse a las copas internacionales, los dirigidos por Pedro Troglio buscan aceitar el funcionamiento de cara a la histórica semifinal del torneo más federal del país.
Para Independiente Rivadavia la misión es no tropezar en casa
El ciclo de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia atraviesa una meseta peligrosa. Tras caer por la mínima ante Argentinos Juniors en la última jornada, el conjunto mendocino acumula cuatro partidos sin conocer la victoria (dos empates y dos derrotas). Esta seguidilla lo bajó de los puestos de vanguardia y hoy se ubica 9° en la Zona B con 19 puntos, a tiro de la zona de clasificación a los playoffs pero sin margen de error.
Para la Lepra, el partido de este lunes tiene un condimento extra: es el último encuentro que disputará ante su gente en la fase regular antes de tener que disputar el esperado clásico de la provincia contra Gimnasia de Mendoza. Además, en la Tabla Anual marcha sexto con 53 unidades, por lo que necesita los tres puntos para consolidar su ingreso a la próxima Copa Sudamericana y mantener encendida la ilusión de la Libertadores.
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Banfield por el honor en el Torneo Clausura y los cañones apuntados a la Copa Argentina
Por el lado del Sur del Gran Buenos Aires, el panorama en el torneo doméstico es complejo. Banfield viene de rescatar un empate 1-1 en el Clásico del Sur frente a Lanús, un resultado que sumó en lo anímico pero que aportó poco en la tabla. El Taladro se encuentra 11° en la Zona B con apenas 14 puntos y sus chances matemáticas de acceder a la siguiente fase son casi utópicas; una derrota o un empate en Mendoza sepultará cualquier ilusión de playoffs.
Sin embargo, el verdadero gran objetivo del semestre para el equipo de Pedro Troglio está fijado en el calendario el próximo sábado 14 de noviembre. Ese día, Banfield se medirá ante Boca por la semifinal de la Copa Argentina, la gran oportunidad de pelear por un título y sellar el pasaje a la Copa Libertadores 2027. Por este motivo, el partido ante Independiente Rivadavia servirá para que el DT evalúe rendimientos, mantenga el ritmo futbolístico y empiece a moldear el once ideal para la cita más importante del año.
Un historial que le sonríe al Taladro
Si bien el presente de Independiente Rivadavia en la tabla general es superior, las estadísticas históricas juegan a favor del club bonaerense. En la máxima categoría del fútbol argentino, Banfield domina el historial con 7 victorias frente a 3 de la Lepra, sumando 2 empates. Un dato que ilusiona a los hinchas del Taladro: Banfield se quedó con el triunfo las tres veces que le tocó visitar el Bautista Gargantini en Primera División. El último antecedente entre ambos fue un chato 0-0 el pasado 20 de abril en el Florencio Sola.
Probables formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Elordi; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández, Gonzalo Ríos; Matías Realli, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa, Federico Medina. DT: Pedro Troglio.
Hora: 21.15
Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza)
Árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Maximiliano Macheroni
TV: TNT Sports Premium