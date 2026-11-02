Banfield hizo un buen primer tiempo, pero vuelve de Mendoza con las manos vacías

El Torneo Clausura entra en su etapa de definiciones y la Zona B se encuentra al rojo vivo. Este lunes, desde las 21.15, Independiente Rivadavia y Banfield protagonizarán un choque de realidades distintas pero con la misma necesidad de reencontrarse con la victoria.

El encuentro en Mendoza representa una verdadera final para el conjunto local y una prueba de carácter para un Taladro que ya mira de reojo la semifinal de la Copa Argentina ante Boca.

Mientras los locales queman sus últimos cartuchos para entrar a los playoffs y clasificarse a las copas internacionales, los dirigidos por Pedro Troglio buscan aceitar el funcionamiento de cara a la histórica semifinal del torneo más federal del país.

Para Independiente Rivadavia la misión es no tropezar en casa

El ciclo de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia atraviesa una meseta peligrosa. Tras caer por la mínima ante Argentinos Juniors en la última jornada, el conjunto mendocino acumula cuatro partidos sin conocer la victoria (dos empates y dos derrotas). Esta seguidilla lo bajó de los puestos de vanguardia y hoy se ubica 9° en la Zona B con 19 puntos, a tiro de la zona de clasificación a los playoffs pero sin margen de error.

Para la Lepra, el partido de este lunes tiene un condimento extra: es el último encuentro que disputará ante su gente en la fase regular antes de tener que disputar el esperado clásico de la provincia contra Gimnasia de Mendoza. Además, en la Tabla Anual marcha sexto con 53 unidades, por lo que necesita los tres puntos para consolidar su ingreso a la próxima Copa Sudamericana y mantener encendida la ilusión de la Libertadores.

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Banfield por el honor en el Torneo Clausura y los cañones apuntados a la Copa Argentina

Por el lado del Sur del Gran Buenos Aires, el panorama en el torneo doméstico es complejo. Banfield viene de rescatar un empate 1-1 en el Clásico del Sur frente a Lanús, un resultado que sumó en lo anímico pero que aportó poco en la tabla. El Taladro se encuentra 11° en la Zona B con apenas 14 puntos y sus chances matemáticas de acceder a la siguiente fase son casi utópicas; una derrota o un empate en Mendoza sepultará cualquier ilusión de playoffs.

Sin embargo, el verdadero gran objetivo del semestre para el equipo de Pedro Troglio está fijado en el calendario el próximo sábado 14 de noviembre. Ese día, Banfield se medirá ante Boca por la semifinal de la Copa Argentina, la gran oportunidad de pelear por un título y sellar el pasaje a la Copa Libertadores 2027. Por este motivo, el partido ante Independiente Rivadavia servirá para que el DT evalúe rendimientos, mantenga el ritmo futbolístico y empiece a moldear el once ideal para la cita más importante del año.

Un historial que le sonríe al Taladro

Si bien el presente de Independiente Rivadavia en la tabla general es superior, las estadísticas históricas juegan a favor del club bonaerense. En la máxima categoría del fútbol argentino, Banfield domina el historial con 7 victorias frente a 3 de la Lepra, sumando 2 empates. Un dato que ilusiona a los hinchas del Taladro: Banfield se quedó con el triunfo las tres veces que le tocó visitar el Bautista Gargantini en Primera División. El último antecedente entre ambos fue un chato 0-0 el pasado 20 de abril en el Florencio Sola.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Elordi; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández, Gonzalo Ríos; Matías Realli, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa, Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Hora: 21.15

Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza)

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Maximiliano Macheroni

TV: TNT Sports Premium