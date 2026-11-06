Desde Lomas, visitó el Hospital Durand junto a los Superhéroes Solidarios

Visitaron la sala de pediatría del Durand donde había unos 15 chicos internados.

Oscar Baudille es de Lomas y el fundador de esta agrupación que se dedica a recorrer distintos centros de salud para alegrar a los chicos.

Los Superhéroes Solidarios Argentinos realizaron una visita más que especial a uno de los hospitales más reconocidos de CABA y Lomas estuvo presente gracias al fundador de la agrupación, Oscar Baudille .

Siempre disfrazados de los distintos personajes que aman grandes y chicos, los Superhéroes Solidarios estuvieron en el sector de Pediatría del Hospital Durand , en Caballito .

Imperdible. Lomas celebra los 75 años de Charly García en el Teatro del Municipio

"Fuimos el sábado pasado justo a pocos días de la llegada del Papa Leon XIV a la Argentina y los chicos nos regalaron una hermosa bienvenida. Primero fuimos recibidos por la jefa de piso, quien nos condujo por las instalaciones hasta llegar al sector de Pediatría", contó el lomense que siempre intenta junto a su equipo visitar distintos centros de salud.

Los Superhéroes Solidarios se encontraron con un sector de internación con un total de 15 chicos en un rango de edades de entre los 2 a los 14 años. "Nos comentaron que muchos de ellos llegan allí por decisión judicial y otros, como los adolescentes, por intento de suicidio", explicó Oscar sobre una de las tantas problemáticas actuales entre los más chicos y jóvenes.

Lo que más destacaron quienes visitaron el hospital junto a Oscar es que todos los chicos internados recibieron los regalos y se generó un lindo intercambio de "palabras de aliento para con ellos y sus padres/tutores". "Nunca dejamos de sorprendernos de la inteligencia que expresan todos estos chicos, son únicos", cerró.

El arte sanador en los hospitales

Una de las características que destacó la agrupación es que en cada sector de pediatría hay actividades relacionadas con el arte y el Durand no fue la excepción. "Nuestra experiencia nos indica que el arte es un gran sanador en estos casos", aseguró el vecino de Lomas con total sinceridad.

Sobre las actividades destacaron: "Los más pequeños dibujan o juegan con otros, los más grandes escriben, pero todos tratan de pasar ese período de internación lo mejor posible".

Sobre lo que genera en los Superhéroes este tipo de visitas, confesaron: "Son nuestra recompensa a la vez que un gran recordatorio de que los problemas propios no son tan abrumadores al lado de estas realidades que viven los peques".

Para concluir la jornada, compartieron una rica merienda junto a los chicos en el parque del hospital. "Fue un momento para conocernos más, escuchar distintos comentarios que coronaron la misión del día", finalizó Oscar.

Cómo colaborar con la agrupación

Los Superhéroes Solidarios Argentinos no sólo se visten de esos personajes conocidos por todos, también en cada visita llevan regalos y donaciones para los hospitales que tanto lo necesitan.

Por eso, quienes quieran colaborar con esta misión solidaria pueden colaborar a través del alias: supersolidarios.ar, a nombre de Oscar Rubén Baudille, cuenta del Banco Hipotecario.

También, ante cualquier duda, convocatoria o consulta hay que contactarse a través de la cuenta de Instagram: @superheroessolidarios o en Facebook/Superheroes Solidarios Argentinos.