lunes 29 de junio de 2026
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29 de junio de 2026
Acción social.

Los Superhéroes Solidarios Argentinos llevaron su alegría al Hospital del Quemado

La agrupación Superhéroes Solidarios Argentinos, creada por un lomense, organizó una nueva visita en la previa del partido de la Selección.

Superhéroes solidarios Argentinos cumplió su tarea de llevar alegría al área pediátrica del hospital.&nbsp;

Superhéroes solidarios Argentinos cumplió su tarea de llevar alegría al área pediátrica del hospital. 

Colaboraron con pañales, útiles y caramelos.&nbsp;

Colaboraron con pañales, útiles y caramelos. 

Horas antes del partido de la Selección Argentina, el lomense Oscar Baudille, uno de los fundadores de Superhéroes Solidarios Argentinos, visitó junto al grupo el Hospital de Quemados de CABA. Acompañaron dos organizaciones más que llevaron alegría y donaciones al lugar.

Los voluntarios de la agrupación se vistieron de los personajes más reconocidos por los chicos para sorprenderlos con mucha diversión, juegos y la posibilidad de compartir con ellos un momento distinto en medio de la internación. Esta vez, se sumaron Patrulla Solidaria y Mujeres líderes.

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Durante la recorrida por el área pediátrica del hospital se encontraron con chicos dibujando, jugando, inclusive "una peque tenía en su mesita todo lo que utiliza una doctora", Pero, según contó el integrante de la agrupación, "todos ellos tenían algo en común: no usaban pantallas, aún en su condición, expresaban toda su ilusión en papeles y lápices de colores".

Bailar, jugar y donar

Durante la intensa visita en la que las tres agrupaciones solidarias pudieron estar en contacto con los chicos no faltó la hora del baile, ni los juegos: "Hasta bailamos un twist", aseguró el lomense solidario que se convierte en estos encuentros en Linterna Verde y va acompañado de su compañera, la Rana Rene.

Las otras dos agrupaciones que son de la zona de CABA junto a los Superhéroes Solidarios Argentinos que cuentan con voluntarios de Capital y AMBA, aprovecharon la ocasión para colaborar con pañales, útiles y caramelos.

En tanto, al finalizar la misión, Baudille destacó: "Tomamos un café al paso y unas magdalenas de nuestra Blancanieves y compartimos anécdotas con los otros grupos solidarios".

Risas gracias a los Superhéroes Solidarios Argentinos

Superhéroes Solidarios Argentinos se creó en 2019 gracias a un grupo de vecinos (provenientes de distintos puntos del Conurbano y de Capital Federal) que se disfrazan de héroes y villanos para recorrer centros de salud y hogares en busca de repartir alegría y esperanza en los niños y niñas que atraviesan una delicada situación de salud.

Por eso, cada visita es una forma de renovar la acción que nació para sacar a los chicos alguna sonrisa. Sobre el reciente encuentro, el lomense especificó: "Lo primero que hicimos es estar en contacto con los médicos quienes nos dieron una pequeña charla sobre el cuidado de los peques frente a fuentes de calor y nos hicieron saber que la internación promedio de los chicos rondan en las cuatro semanas".

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El representante lomense es Linterna Verde acompañado por la Rana René.

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