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Cómo fue la historia de amor de Carlitos Balá y Martha Venturiello

Carlitos Balá y Martha Venturiello pasaron más de 60 años juntos y el romance nació en casamiento de una forma muy particular.

Carlitos Balá y Martha.&nbsp;

Carlitos Balá y Martha. 

Mucho antes de ser famoso, había sido Carlos Salim Balaá. Nació el 13 de agosto de 1925 en el barrio porteño de Chacarita. Hijo de inmigrantes libaneses.

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Sin embargo, desde chico mostró una inclinación irresistible hacia el humor. Le gustaba hacer imitaciones, inventar personajes y provocar risas entre familiares y amigos.

Como tantos jóvenes de su generación, buscó estabilidad laboral. Consiguió empleo como oficinista en una compañía de seguros. Por las noches participaba en pequeños concursos para aficionados, escribía rutinas humorísticas y trataba de hacerse un lugar en un ambiente competitivo.

La oportunidad empezó a tomar forma en la década de 1950. Integró brevemente un trío humorístico llamado Los Tres…, donde comenzó a pulir recursos que más tarde serían distintivos de su carrera.

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Carlitos Bala, en familia.

Carlitos Bala, en familia.

Un romance inesperado y para toda la vida

Corrían los ’50, cuando Carlitos Carlitos conoció a quien fue el gran amor de su vida, Martha Venturiello, en un casamiento que tuvo más de 500 invitados.

“Nos conocimos en un casamiento y nunca más nos separamos. Recuerdo que había como 500 invitados y apenas la vi le dije a mi amigo: ‘Mirá qué linda chica’. La saqué a bailar y después me ofrecí a acompañarla a su casa. Vivía en Boedo. ‘Yo te llevo’, le dije, y así fue: ¡la llevé en colectivo!”, contó el artista.

Y recordó: “Eran las cuatro de la mañana y para sacarle una sonrisa me puse a vender una lapicera en el colectivo. Después me animé a hacerle un chiste y a pesar de la hora, ella se rió. Ahí supe que era mía. Por eso siempre digo que gracias al humor, conquisté a la mujer de mi vida”.

Formalizaron su noviazgo, años más tarde se casaron en 1962 y tuvieron dos hijos, Laura y Martín, y varios nietos. Según reveló Martha en una entrevista pasada, Carlitos Balá le había regalado el anillo en uno de sus cumpleaños, y ambos pudieron casarse.

“Gracias a Hilda Bernard y a su esposo nos casamos, porque él tenía un contrato de un año seguido, entonces me dijo 'nos casamos'. Estuvimos siete años de novios porque fue escalonando todo, de a poco, no queríamos arriesgarnos”, dijo.

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