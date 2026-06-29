Cómo fue la historia de amor de Carlitos Balá y Martha Venturiello

La historia de amor entre Carlitos Balá y Martha Venturiello duró más de 60 años y el romance comenzó cuando el actor y referente del humor aún no había triunfado en el mundo del espectáculo y se ganaba la vida como empleado en una compañía de seguros.

Mucho antes de ser famoso, había sido Carlos Salim Balaá. Nació el 13 de agosto de 1925 en el barrio porteño de Chacarita. Hijo de inmigrantes libaneses.

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Sin embargo, desde chico mostró una inclinación irresistible hacia el humor. Le gustaba hacer imitaciones, inventar personajes y provocar risas entre familiares y amigos.

Como tantos jóvenes de su generación, buscó estabilidad laboral. Consiguió empleo como oficinista en una compañía de seguros. Por las noches participaba en pequeños concursos para aficionados, escribía rutinas humorísticas y trataba de hacerse un lugar en un ambiente competitivo.

La oportunidad empezó a tomar forma en la década de 1950. Integró brevemente un trío humorístico llamado Los Tres…, donde comenzó a pulir recursos que más tarde serían distintivos de su carrera.

image Carlitos Bala, en familia.

Un romance inesperado y para toda la vida

Corrían los ’50, cuando Carlitos Carlitos conoció a quien fue el gran amor de su vida, Martha Venturiello, en un casamiento que tuvo más de 500 invitados.

“Nos conocimos en un casamiento y nunca más nos separamos. Recuerdo que había como 500 invitados y apenas la vi le dije a mi amigo: ‘Mirá qué linda chica’. La saqué a bailar y después me ofrecí a acompañarla a su casa. Vivía en Boedo. ‘Yo te llevo’, le dije, y así fue: ¡la llevé en colectivo!”, contó el artista.

Y recordó: “Eran las cuatro de la mañana y para sacarle una sonrisa me puse a vender una lapicera en el colectivo. Después me animé a hacerle un chiste y a pesar de la hora, ella se rió. Ahí supe que era mía. Por eso siempre digo que gracias al humor, conquisté a la mujer de mi vida”.

Formalizaron su noviazgo, años más tarde se casaron en 1962 y tuvieron dos hijos, Laura y Martín, y varios nietos. Según reveló Martha en una entrevista pasada, Carlitos Balá le había regalado el anillo en uno de sus cumpleaños, y ambos pudieron casarse.

“Gracias a Hilda Bernard y a su esposo nos casamos, porque él tenía un contrato de un año seguido, entonces me dijo 'nos casamos'. Estuvimos siete años de novios porque fue escalonando todo, de a poco, no queríamos arriesgarnos”, dijo.