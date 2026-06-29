Corte y caos en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclaman por falta de luz

Vecinos de Lomas de Zamora cortaron el tránsito en Camino Negro a la altura de Recondo, en reclamo por los reiterados cortes de luz. La circulación está interrumpida en ambos sentidos, lo que imposibilita llegar a Puente La Noria. La Policía está en el lugar y se recomienda evitar la zona.

La problématica por la falta de energía eléctrica viene alterando los anímos desde la semana anterior, cuando un grupo de vecinos se había acercado incluso a exigir respuestas en las oficinas de Edesur. Sin embargo, hay zonas en las que el problema persiste, lo que motivó a los vecinos a expresar su descontento con el corte de este lunes por la mañana que a su vez genera un caos de tránsito en la zona mencionada.