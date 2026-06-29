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29 de junio de 2026
Ahora.

Corte y caos en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclaman por falta de luz

Vecinos de Lomas de Zamora interrumpieron el tránsito en Camino Negro y Recondo por los constantes cortes de luz. Se recomienda evitar la zona.

Caos y corte en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclaman por falta de luz.

Caos y corte en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclaman por falta de luz.

Vecinos de Lomas de Zamora cortaron el tránsito en Camino Negro a la altura de Recondo, en reclamo por los reiterados cortes de luz. La circulación está interrumpida en ambos sentidos, lo que imposibilita llegar a Puente La Noria. La Policía está en el lugar y se recomienda evitar la zona.

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