viernes 26 de junio de 2026
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25 de junio de 2026
¿Qué onda?

El romance del Turco García mientras Mariela Prieto está en Gran Hermano

Confirmaron que el Turco García comenzó un romance con una joven, en medio de los rumores de separación con la participante de Gran Hermano.

El Turco García, con nuevo romance.&nbsp;

El Turco García, con nuevo romance. 

El exfutbolista vive un romance con Melisa Anzoátegui, que fue pareja del exboxeador Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios, y quedó en el centro de la escena por aquella historia de amor.

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Según Primicias Ya, Melisa Anzoátegui y el Turco García estarían juntos desde mayo de este año, cuando comenzaron a verse en un conocido boliche.

El romance incluye también invitaciones a cenar de parte de él a restaurantes del barrio porteño de Palermo y momentos que habrían hecho que la relación fuera a paso a paso.

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El Turco García en Gran Hermano y con nuevo romance.

El Turco García en Gran Hermano y con nuevo romance.

El ingreso del Turco a Gran Hermano

Claudio “El Turco” García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para ver a su esposa, Mariela Prieto, en medio del escándalo que se armó a partir de su cercano vínculo con Emanuel Di Gioia en el certamen de Telefe.

La cercanía entre Mariela Prieto y Emanuel De Gioia era tal que hasta se llegaron a dar un pico en medio de una actividad. El exfutbolista dijo que “no le gustó un carajo” el sensual baile que protagonizó su esposa con el su compañero dentro de la casa.

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