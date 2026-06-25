El romance del Turco García mientras Mariela Prieto está en Gran Hermano

El Turco García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada , en el congelados del certamen de Telefe , donde se encontró con Mariela Prieto, en medio de los rumores de separación. Mientras que ahora hay rumores que comenzó un nuevo romance.

El exfutbolista vive un romance con Melisa Anzoátegui , que fue pareja del exboxeador Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios, y quedó en el centro de la escena por aquella historia de amor.

Sorpresa. El Turco se reencontró en GH con Mariela en un congelados muy especial

¿Qué onda? El Turco García habló sobre su separación de Mariela de GH

Según Primicias Ya, Melisa Anzoátegui y el Turco García estarían juntos desde mayo de este año, cuando comenzaron a verse en un conocido boliche.

El romance incluye también invitaciones a cenar de parte de él a restaurantes del barrio porteño de Palermo y momentos que habrían hecho que la relación fuera a paso a paso.

image El Turco García en Gran Hermano y con nuevo romance.

El ingreso del Turco a Gran Hermano

Claudio “El Turco” García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para ver a su esposa, Mariela Prieto, en medio del escándalo que se armó a partir de su cercano vínculo con Emanuel Di Gioia en el certamen de Telefe.

La cercanía entre Mariela Prieto y Emanuel De Gioia era tal que hasta se llegaron a dar un pico en medio de una actividad. El exfutbolista dijo que “no le gustó un carajo” el sensual baile que protagonizó su esposa con el su compañero dentro de la casa.