Regresa la obra de teatro protagonizada por veteranos de la Guerra de Malvinas

A diez años de su estreno, “Campo Minado” , la aclamada obra de teatro de Lola Arias que reúne en escena a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas y que recorrió el mundo, regresa a los escenarios nacionales.

Las funciones de esta puesta serán a partir del jueves 19 de noviembre y se realizará en el Teatro Coliseo un ciclo de funciones limitadas.

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“Campo Minado” reúne a veteranos argentinos e ingleses de la guerra de Malvinas para explorar lo que quedó en sus memorias 44 años más tarde.

En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, quienes combatieron se teletransportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y de su vida en posguerra.

La obra explora los archivos reales de la guerra a través del uso de video y los protagonistas integran una banda de música que toca en vivo.

Se presentó en los grandes teatros del mundo, recorriendo ciudades de Estados Unidos, España, Portugal, Escocia, México, Brasil, Suiza, Lituania y Bélgica.

image Una obra de teatro sobre Malvinas.

Los protagonistas de la obra de teatro

Lou Armour fue tapa de todos los diarios cuando los argentinos lo tomaron prisionero el 2 de abril y hoy es maestro de escuela. Su historia será encarnada por el veterano y actor Tip Cullen.

Rubén Otero sobrevivió al hundimiento del buque General Belgrano y ahora tiene una banda tributo a Los Beatles.

David Jackson pasó la guerra escuchando y transcribiendo códigos por radio, y hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo.

Gabriel Sagastume fue un soldado que nunca quiso disparar y hoy es abogado penalista.

Sukrim Rai fue un gurkha que supo usar su cuchillo y actualmente trabaja como guardia de seguridad.

Marcelo Vallejo fue apuntador de mortero y ahora es campeón de triatlón.