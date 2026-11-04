Guillermo Coppola contó cuánto rechazó para alquilar su balcón por la visita de papa León XIV

Guillermo Coppola contó la suculenta oferta en dólares que rechazó para alquilar el balcón de su departamento, ubicado en la Avenida del Libertador, que se encuentra muy cerca de dónde oficiará una misa el lunes próximo el papa León XIV.

"Hace 41 años que vivo acá. Lo voy a ver acá con mi familia, mis hijas y si algún amigo quiere venir está invitado", le contó Guillermo Coppola a TN.

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“Me han ofrecido alquilarlo, muchos medios importantes de los nuestros pero si se lo doy a uno quedo mal con el otro", reconoció sobre las tentadoras ofertas que fue recibiendo.

De todos modos, Guillermo Coppola aseguró que optó por presenciar la misa del papa León XIV junto a sus seres queridos y sin intención de lucrar.

"Estamos con esa expectativa y alegría de recibir al Papa después de 40 años. Una picadita, vermucito, tranquilo, reunión familiar. Nos emociona a toda la familia y a todos. Yo voy a vivir muchos años pero uno no sabe cuándo se va a dar una situación similar", comentó el exmánager de Diego Maradona.

Guillermo Coppola no quiso lucrar con el papa Leon XIV.

Cuál fue la importante oferta que rechazó Guillermo Coppola

Guillermo Coppola confió que medios extranjeros intentaron alquilar el balcón de su departamento para la cobertura de la visita del papa León XIV a la Argentina.

“Vinieron medios internacionales. Primero vino el de Dubai y me hizo una oferta, algún verde ahí, nada para tirar manteca al techo", admitió el empresario.

"¿Más de US$8 mil?", aseguró finalmente. "Sí, sí. Pero se encontró con ¡el representante! Y le dije ‘Por esa plata nos vamos a comer acá a la vuelta, la pasamos bárbaro y tomamos un vinito’“.

“Decidí no alquilarlo porque digo: su Santidad, haces negocio con un balcón donde puede disfrutar la familia y amigos. Rechacé la oferta de plano, no viene nadie”, explicó Guillermo Copolla.