Cuándo se estrena se segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola

La segunda temporada de Coppola: El Representante , la serie argentina protagonizada por Juan Minujín , retomará la historia de Guillermo Coppola, el mánager de Diego Maradona. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir de 23 de octubre en la plataforma Disney.

La nueva entrega de la serie recorrerá nuevos episodios de su vida personal y profesional, marcada por el éxito, los excesos, el glamour y sus vínculos con figura.

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La trama comenzará con los recuerdos de Guillermo Coppola frente a la tumba de Diego Maradona y recorrerá distintas etapas de su historia, desde el inicio de su relación profesional con el futbolista en 1984 hasta los momentos en los que perdió parte de lo que había construido y debió empezar de nuevo.

La segunda entrega mantendrá el tono de comedia dramática de la primera temporada y trasladará la historia a distintos escenarios, como Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, ciudad clave en la relación entre Guillermo Coppola y Diego Maradona.

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Cuál será el elenco

Axdemás de Juan Minujín, el reparto lo completan Mónica Antonópulos como Yuyito González, Joaquín Ferreira como Poli Armentano y Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.

También incluye a Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, Anna Favella, María Marull, Marina Bellati, Alan Sabbagh, Nicolás Mateo y Rodrigo Noya, entre otros intérpretes.

La serie fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuenta con la dirección de Ariel Winograd y guion de Emanuel Diez. La producción está a cargo de Pampa Films y Gloriamundi Producciones.