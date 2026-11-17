El Municipio de Lomas de Zamora inauguró el nuevo Parque Logístico en Parque Barón, un predio que concentra distintas áreas operativas y administrativas. El intendente Federico Otermín encabezó el acto junto a funcionarios locales y al jefe comunal de Pilar, Federico Achával.

“Hoy el Gobierno de la Comunidad da un gran paso y la verdad que es motivo de celebración porque en el peor contexto económico que le haya tocado atravesar al municipio, que podamos dar un paso de crecimiento, de orden, de fortalecimiento de la cultura organizacional, es algo realmente muy, pero muy importante”, destacó Otermín.

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La nueva infraestructura fue diseñada para centralizar dependencias municipales y optimizar el funcionamiento de diferentes sectores. El espacio cuenta con una forestación de especies nativas y criterios de sustentabilidad ambiental.

Otermín planteó la necesidad de revisar los procedimientos de trabajo, incorporar nuevas tecnologías y abandonar prácticas que se mantienen únicamente por costumbre. El objetivo, explicó, es conseguir una administración más eficiente y mejorar la respuesta a las necesidades de los vecinos: “Una de las frases que a mí particularmente más me molesta cuando empezamos a indagar por qué se hace tal cosa de tal manera, es la de ‘bueno, porque siempre se hizo así’. Lo que nos propusimos fue reflexionar acerca de cada uno de los procesos, entendiendo que los tiempos han cambiado y que no podemos privar a los vecinos de Lomas de una gestión que utilice lo mejor de las nuevas tecnologías para hacer una administración más eficiente”.

Allí funciona la base de Seguridad, vinculada al programa Lomas Previene.

Las oficinas administrativas cuentan con personal del Municipio de distintas áreas.

El jefe comunal también puso el foco en la importancia de reconocer y fortalecer el trabajo de los empleados municipales. Sostuvo que el Estado local cumple un papel fundamental para garantizar el funcionamiento de los servicios y atender las demandas de la comunidad.

Por último, defendió la tarea de los trabajadores públicos frente a las críticas del Gobierno nacional hacia el empleo estatal y remarcó la importancia de contar con un municipio organizado, con recursos mejor aprovechados y capacidad para seguir creciendo.

“Queremos jerarquizar la tarea y el trabajo de los compañeros que tienen algún tipo de función en el municipio. Frente a un gobierno nacional que demoniza la idea del Estado en general y del empleo público en particular, nosotros defendemos la existencia de un gobierno local que se esfuerza todos los días para que las cosas en nuestra comunidad estén mejor”, cerró Otermín.