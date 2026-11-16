Wanda Nara denunció públicamente a Mauro Icardi por el supuesto pagó del futbolista cuentas falsas para que la ataquen en redes sociales. “Otra cosa más que comprueba la violencia. "Están perjudicando más que ayudando”, sentenció la empresaria contra su ex.

Según la versión de Wanda Nara, las cuentas bots pagas por Mauro Icardi fueron denunciadas y cada posteo nuevo se suma a la causa judicial, con el número de IP de cada dispositivo desde donde se publican los mensajes.

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“Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”, escribió Wanda Nara sobre un nuevo escándalo.

En su descargo, Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi “gasta en bots hace dos años” y que, cuando se lo permitan, informará las cuentas investigadas. “Qué risa que estén todas conectadas y pertenezcan a una organización paga”, agregó la empresaria contra el padre de sus hijas.

El nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron nuevamente en el centro de la escena luego de la denuncia presentada por la hija mayor de ambos en contra del futbolista. El tema está en manos de la Justicia. Martín Migueles y la China Suárez, las respectivas parejas de ambos, también quedaron en el centro de la escena.

Durante este fin de semana las partes involucradas se cruzaron con fuertes mensajes en las redes sociales, que incluyeron acusaciones cruzadas y agravios de toda índole.