Pampita publicó una foto de sus pies días después de que asistiera a la multitudinaria misa del papa León XIV en Luján , en la que se observan sus uñas con color morado por la cantidad de horas de espera por la ceremonia.

En Instagram, Pampita mostró sus pies luego de la ceremonia celebrada en Luján , a la que asistieron alrededor de tres millones y medio de personas. "Uñitas de peregrina", escribió junto a una foto que se viralizó en las redes sociales.

Emotivo. La emoción de Pampita ante la llegada del papa León XIV a la Argentina

Pampita habría atravesado un incómodo momento luego de un presunto cruce con algunos feligreses durante la madrugada, mientras aguardaba el inicio de la misa del papa León XIV.

La insólita anécdota se descubrió durante la cobertura que realizó Robertito Funes Ugarte en un móvil cuando un grupo de mujeres se acercó al periodista para compartir las expectativas por el evento y una de ellas reveló un supuesto episodio que habría protagonizado la conductora.

“Las chicas echaron a Pampita”, lanzó una de las mujeres que se encontraba junto a las vallas y otra intervino y agregó: “La echaron, pobre. Son unas envidiosas”.

Las presentes dieron más detalles sobre el supuesto enfrentamiento que habría obligado a la modelo a retirarse del lugar. “Fue la gente. Se puso al lado de la valla y no la dejaron. La sacaron como a las siete de la mañana. Vino con gente, pero apareció sola. Le decían que se vaya”, aseguraron.