En un cierre de torneo cargado de tensión y dramatismo, Country de Banfield escribió una de sus páginas más emocionantes de la temporada 2026. En el marco de la última fecha del Campeonato de Primera B de Futsal de AFA, el equipo dirigido por Pablo Dinardo y Lautaro Thorp derrotó por 2 a 1 a Pacífico y logró el objetivo tan ansiado: salvarse del descenso y asegurar su lugar en la categoría para 2027.

El encuentro, disputado el domingo por la noche, presentaba un escenario límite para los de zona Sur. Sin margen de error y dependiendo de sí mismo y de otros para no perder la categoría, Country de Banfield salió a jugar una verdadera final.

Además, fue una jornada de gloria para Country de Banfield porque se consagró la séptima división como ganadora del torneo. Es decir, fue una noche emotiva que sirvió para que el club siga en crecimiento.

En un partido sumamente disputado y de alta intensidad, la jerarquía individual y el temperamento colectivo marcaron la diferencia. Thiago Yauck, de apenas 21 años, se erigió como el gran héroe de la jornada. El joven jugador fue elegido como el MVP del encuentro tras resultar determinante en el desarrollo del juego y liderar al equipo hacia el 2 a 1 definitivo.

Cuando sonó la chicharra final, el desahogo fue total. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron una permanencia trabajada hasta el último segundo del certamen, coronando una remontada clave en el tramo decisivo del torneo -donde ya había dado muestras de carácter en duelos directos como ante Nueva Estrella- para escapar de la zona roja de la tabla. Con goles de Agustín Ríos y Sebastián Souto, el conjunto del Country de Banfield consiguió el objetivo.

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El camino de la salvación para el Country de Banfield

Country de Banfield llegó a la última fecha en zona de descenso con 35 puntos y tras la última victoria se salvó del descenso. Alcanzó las 38 unidades, superó a Nueva Chicago que finalizó con 36 tras perder su último encuentro. De esta manera, Country de Banfield logró el milagro de la permanencia.

"El 90% de los chicos del plantel son surgidos de las divisiones inferiores del club y pudimos coronar para quedarnos un año más en la categoría. Quiero destacar el acompañamiento de la familia y la gente que se hizo presente todo el torneo. Fue esencial para sacar esta situación adelante. Felices porque nos quedamos un año más en la segunda categoría del futsal", aseguró Alejandro Natale, dirigente de la actividad y delegado de Primera División, en diálogo con La Unión.

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Un año más en la elite del ascenso

Con los tres puntos en el bolsillo, Country de Banfield ratifica su proyecto deportivo y garantiza su continuidad en una de las divisionales más competitivas y exigentes del futsal nacional. Tras sufrir hasta la última jornada, el equipo ya puede respirar aliviado y comenzar a proyectar un 2027 con nuevos desafíos en la Primera B.

"Peleamos toda la segunda ronda y hasta la última fecha estábamos casi descendidos, ganamos y nos pudimos salvar", resumió Natale.

A su vez, el capitán del equipo Sebastián Souto, sostuvo: "Hoy levantarse con la sensación de haber salvado el año es increíble. Mucha gratitud por toda la gente que acompañó y mucha alegría por el sacrificio que se hizo para sacar este momento adelante. Ocho fechas atrás nos propusimos vivir para el club estos últimos dos meses y darlo todo para mantener la esperanza y lograr el objetivo de salvarnos. Los chicos se lo tomaron muy en serio, les tocó crecer de golpe, hacerse hombres porque somos un equipo de mucha gente joven y la verdad que supieron crecer en el momento justo que el club lo necesitaba".

Y agregó sobre su rol: "Como capitán estoy orgulloso de pertenecer a este equipo, muy feliz por todo el amor que nos dio la gente y es un balance de fin de año muy positivo. Ojalá Country se dé cuenta que este es el camino, todos juntos, jugando por la camiseta con sacrificio y amor".