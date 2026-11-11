Pampita peregrinó a Luján para participar de la misa del papa León XIV

Luego del escándalo que se generó por la "carpa VIP" y la polémica lista de invitados a la misa que el papa León XIV brindó en el Monumento de los Españoles el pasado lunes, Pampita acampó desde temprano en Luján para presenciar el último encuentro con el Pontífice.

La modelo y conductora fue una de las invitadas a presenciar la misa en el barrio porteño de Palermo desde una ubicación preferencial, lo que causó la indignación de los fieles que estuvieron horas esperando la llegada del papa León XIV.

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A su vez, Pampita recibió cientos de críticas en redes sociales, debido a que, días antes, había dicho que "tenía todo listo" para acampar 12 horas antes de la misa para poder verla desde cerca, aunque no había especificado a qué misa se refería.

Sin hacer mención de la polémica en la que quedó envuelta, cumplió con su palabra y se mostró desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles en la zona de Luján , acompañada de sus amigas.

La jornada comenzó cuando todavía no había amanecido. A las 3.13, la modelo compartió una imagen del camino y mostró el cartel verde que indicaba “Luján (Centro)-Basílica”.

A las 4.43, la conductora compartió una selfie que resumió el clima de la madrugada. En la imagen aparecía junto a sus amigas, todas con gorras blancas, mientras detrás de ellas una multitud caminaba hacia la plaza.

Pampita también mostró el lugar desde el que aguardó la llegada del papa León XIV. En una de sus historias, compartió una imagen tomada detrás de las vallas, con una vista lejana de la Basílica.